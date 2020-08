Olympique Lyon wint verrassend van favoriet Manchester City in kwartfinale Champions League

Spelers en de staf van Olympique Lyon vieren hun overwinning. Beeld Getty Images

De andere halve finale is ook een Frans-Duitse ontmoeting: Paris Saint-Germain tegen Red Bull Leipzig. Het is de tweede keer in de belangrijkste Europese competitie dat er geen ploegen uit de Spaanse, Italiaanse en Engelse competitie bij de laatste vier staan. De enige andere keer was in 1990-91, een jaargang waarin de Engelse teams wegens de Heysel-schorsing ontbraken.

Na het eenzijdige spektakel vrijdagavond tussen Bayern München en Barcelona (8-2) volgde in stadion van Sporting Lissabon een spannende wedstrijd tussen twee ploegen die wel aan elkaar gewaagd bleken te zijn. Vooraf was Manchester City, de nummer twee van de Premier League, de grote favoriet tegen de nummer 7 van de Franse competitie. The Citizens hadden een ronde eerder uit en thuis gewonnen van Real Madrid. Maar Memphis Depay en de zijnen hadden Juventus weten uit te schakelen, wat bij nader inzien een nog grotere prestatie was.

En in de vorige Champions League-jaargang had Lyon met 1-2 in het Etihad weten te winnen, dankzij doelpunten van Nabil Fekir en Maxwell Cornet. Laatstgenoemde had sindsdien niet meer Europees gescoord, maar aan die droogte kwam in de 24e minuut een einde. Fernando Marcal stuurde Karl Ekambi de diepte in. Via City-verdediger Eric Garcia kwam de bal terecht bij de 23-jarige spits uit Ivoorkust. Hij schoot de bal koel en knap langs Ederson. Het leek alsof hij verwachtte dat de goal wegens buitenspel zou worden afgekeurd door Danny Makkelie, maar de VAR gaf zijn fiat.

Het was een verdiende voorsprong. City had weliswaar meer balbezit, maar Lyon hield makkelijk stand en oogde gevaarlijker, scherper. Voor de wedstrijd had Guardiola zijn spelers opgeroepen aan de wereld te laten zien wie ze waren, waar ze toe in staat zijn. De hemelsblauwen speelden echter slordig en bereikten bij lange na niet het hoge niveau van de recente Real-wedstrijd. Het labbekakkerige verdedigen van Kyle Walker, Man van de Wedstrijd in genoemde kwartfinale, was typerend. Eerst hief hij buitenspel op en vervolgens liet hij Cornet lopen.

Net voor rust liet City pas de klasse zien die het herbergt, en uitgerekend Kevin de Bruyne speelde de hoofdrol. Vanaf links gaf hij met buitenkantje rechts een splijtende pass op Raheem Sterling. Onderweg werd de bal lichtjes van richting veranderd door Depay, reden dat de aanvaller de bal niet goed kon inschieten. In de tweede helft ging City verder met het zoeken naar de gelijkmaker, terwijl Guardiola langs de kant steeds angstiger werd. Hij jaagt al jaren, eerst met Bayern en nu met Manchester, op de belangrijkste trofee in het voetbal, maar elk jaar gaat het net mis.

Na een uur spelen kreeg City in kort tijdsbestek twee vrije trappen, op 28 en 22 meter. Links van het doel. Het waren ideale afstanden voor de rechtsbenige De Bruyne, maar de eerste werd knap gered door de doelman en de tweede vloog over. Het leek er niet in te zitten. Er volgde dan ook een explosie van vreugde toen de gelijkmaker toch viel. Invaller Riyad Mahrez stuurde Sterling diep, de kleine aanvaller kapte en legde de bal terug op de aanstormende De Bruyne. Dit keer wist de Vlaming het net wel te vinden. Een eenvoudige goal, maar o zo belangrijk.

Lyon reageerde sterk en eiste een strafschop wegens een klein duwtje van Walker in de rug van een theatraal vallende Cornet, maar Makkelie vond het niet genoeg. City voerde de druk op en alles wat blauw was keek lijdzaam hoe Gabriel Jesus een opgelegde kans miste. Dat kwam de ploeg duur te staan, want enkele minuten later nam Lyon opnieuw de voorsprong. City verspeelde de bal op het middenveld en Houssam Auoar stuurde de bal diep. Akembi stond buitenspel, maar hij liet de bal aan Moussa Dembele, ingevallen voor Depay, en die scoorde makkelijk.

De VAR keurde de treffer goed, al zat er nog steeds een buitenluchtje aan. Wederom moest City jagen en leek dat met succes te doen toen Jesus de bal panklaar legde voor Sterling. De spits staat erom bekend dat hij soms enorme kansen mist en stelde wat dat betreft niet teleur. Van een meter of vier schoot hij de bal voor een leeg doel hoog over. Guardiola wist niet wat hij zag. Nog geen minuut na de misser tikte superinvaller Dembele de 1-3 binnen, profiterend van matig keeperswerk van Ederson.

Vanuit Frankrijk, dat voor het eerst twee ploegen bij de laatste vier heeft, reageerde de Parijse topspeler Kylian Mbappé met een triomfantelijke tweet: ‘FARMERS LEAGUE’, wijzend op de denigrerende wijze waarop de Franse competitie wel eens wordt genoemd in Engeland en Spanje. Emmanuel Macron toonde eveneens zijn vreugde over de Franse voetbalrevolutie. In een tweet merkte de Franse president op dat Duitsland en Frankrijk de motor van de EU vormen, eraan toevoegend dat bondskanselier Angela Merkel het hem ‘niet kwalijk zal nemen als ik Parijs en Lyon dinsdag en woensdag het beste toewens'.

In Noord-Engeland, ondertussen, moet men nog van de schrik bekomen. Wederom is de weg naar Europese heerschappij afgesloten, ondanks meer dan een miljard aan investeringen vanuit het Midden-Oosten. Na Monaco, Liverpool en Tottenham Hotspur was dit keer een Franse underdog de dwarsligger. Maar al te graag had de club uit Manchester de belangrijkste beker gepakt van de organisatie waar het al jaren ruzie mee heeft: de UEFA. Grote vraag is nu of Pep Guardiola zal aanblijven als manager. Er is sinds vrijdag een leuke vacature beschikbaar in zijn Catalonie, de enige plek waar hij Europese successen heeft beleefd.