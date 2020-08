Olympique Lyon toont pure macht in het vrouwenvoetbal met winst Champions League

Delphine Cascarino (l): uitblinker bij Olympique Lyon. Beeld Reuters

In een aanvankelijk eenzijdige finale in Sociedad versloeg Lyon rivaal VfL Wolfsburg met 3-1, na 2-0 bij rust. Lyon voetbalde in de eerste helft snel, aantrekkelijk en creatief, met vaardige spelers als Amel Majri en Sakina Karchaoui. De wedstrijd leek beslist, totdat Wolfsburg vrij onverwacht terugkwam, net voordat een uur was verstreken. Alexandra Popp kopte toen van dichtbij in voor de topclub uit Duitsland, nadat keeper Sara Bouhaddi de bal had losgelaten en de aanval een herkansing kreeg.

Opeens moest Lyon oppassen, zeker bij hoge voorzetten, want Wolfsburg had gemiddeld meer lengte. De defensie onder leiding van de allergrootste, aanvoerder Wendie Rénard van Lyon, kreeg het knap druk, maar bleef met enige moeite overeind.

Forse investeringen

Lyon is het beste elftal van de wereld bij de vrouwen, waarbij voorzitter Aulas forse investeringen doet. Internationals uit tal van landen gloriëren, onder wie ook Shanice van de Sanden uit IJsselstein, die in de 87ste minuut inviel voor Cascarino. Al was haar aandeel dan klein zondag, ze won haar derde Champions League. De eindstrijd was de officiële afsluiting van seizoen 2019-2020, dat door het coronavirus ongeveer drie maanden langer duurde dan de bedoeling. Zo bleek Lyon de succesvolste club van Europa, inclusief de plaats in de halve finales van de mannenploeg met Memphis Depay.

Delphine Cascarino is een pingelaar met lef en creativiteit. Zij was een plaag voor Wolfsburg, aanvankelijk vooral voor linksachter Sara Doorsoun, tot die zich forceerde en een spierblessure opliep. Daarna was het de taak aan de Nederlandse international Dominique Janssen, begonnen als centrale verdediger.

Cascarino legde de bal nog voor het vertrek van Doorsoun klaar voor 0-1, want Wolfsburg speelde officieel thuis. De Franse international Eugénie Le Sommer scoorde in twee instanties. Nog voor rust schoot Saki Kumagai uit Japan geplaatst in met links, nadat het opnieuw was begonnen op rechts, met gepingel en een voorzet van Cascarino. Janssen deed het steeds beter tegen de kwikzilverachtige buitenspeler van Lyon, en wist zich geregeld aanvallend nuttig te maken.

De vraag is hoelang Lyon, zonder de geblesseerde topschutter Ada Hegerberg, de hegemonie weet vast te houden, nu de Engelse clubs blijven investeren. Trouwens: in de halve finale, bikkelhard en bij vlagen gemeen, had Lyon alle moeite tegen Paris Saint-Germain, de enige echte uitdager in Frankrijk zelf. Maar de Engelsen rukken op, mede door een stevige structuur met forse investeringen. Het is niet voor niets dat bondscoach Sarina Wiegman na de Olympische Spelen de baan bij de bond in Engeland overneemt.

Pernille Harder, de beste speelster van Wolfsburg, tekent binnenkort bij Chelsea, dat bereid is een transfersom van ongeveer 350 duizend euro te betalen, voor zover bekend een record bij de vrouwen. De Engelse international Lucy Bronze keert ook terug naar huis, nadat ze jaren bij Lyon voetbalde. Maar eerst vierde ze nog feest, dankzij 1-3 van Sara Björk Gunnarsdottir, onlangs overgenomen van Wolfsburg nota bene.