Olympiërs krijgen ‘zo snel mogelijk’ coronavaccin van Pfizer: ‘We snappen de gevoeligheid’

Technisch directeur van NOCNSF Maurits Hendriks over de voorrang bij vaccinatie: ‘We hebben aangegeven niet vooraan te staan, maar ook niet achteraan plaats te nemen.’ Beeld ANP

‘Wij staan opgelijnd’, zei technisch directeur Maurits Hendriks van NOCNSF woensdagochtend over het dinsdag geopenbaarde en door het ministerie van VWS goedgekeurde plan om de olympische en paralympische deelnemers aan Tokio 2021 op de kortst mogelijke termijn van een prik te voorzien.

Het gaat in eerste aanleg om 400 vaccins voor de actieve sporters, 300 uit de valide sport, 100 uit de paralympische afdeling. De vaccins zijn beloofd door het RIVM en de GGD en zullen ‘de komende dagen’ op Nationaal Sportcentrum Papendal arriveren. Daar is voor de inwoners van Arnhemmer al een veelbezochte priklocatie ingericht. Van die voorziening zullen de veelal op Papendal trainende olympiërs en paralympiërs ook gebruik maken.

‘Het is de bedoeling dat we dit zo snel mogelijk gaan doen’, aldus Hendriks. Het gekozen vaccin is Pfizer. Dat is volgens de NOCNSF-leiding het beste middel. Hendriks: ‘Pfizer helpt tegen het zelf ziek worden, maar dat doet elk vaccin. Maar dit vaccin helpt ook tegen het besmet raken van de ander’.

Dat is van groot belang. In een besmette situatie kunnen hele ploegen worden uitgesloten, zoals voorbije grote sporttoernooien als het WK handbal en het OKT waterpolo hebben bewezen.

100 dagen voor Tokio

Het is ook een gebaar naar de Japanse organisatie, vertelde algemeen directeur Gerard Dielessen bij het ‘100-dagen-voor-Tokio’ moment. ‘Onze Japanse gastheren zullen blij zijn. Zij hebben alle landen gevraagd om hun teams te laten vaccineren. Het is, zoals eerder gezegd, geen voorwaarde om deel te nemen, maar er bestaan daar natuurlijk toch grote zorgen over in Japan.’

Dielessen en Hendriks spraken al bij het eerste nieuws dat er werkzame vaccins op de markt zouden verschijnen met sportminister Tamara van Ark. Dielessen: ‘We hebben aangegeven niet vooraan te staan, maar ook niet achteraan plaats te nemen. Want we snappen de gevoeligheid van deze kwestie.’ Hendriks heeft tijdens meerdere onlinebijeenkomsten met sporters geen bezwaren gehoord tegen het plan olympiërs met voorrang te vaccineren.

Dinsdagavond ging de brief van demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de voorrangsbehandeling van de Nederlandse sporters naar de Tweede Kamer. ‘Zo zorgen we ervoor dat zij optimaal in staat zijn om de prestaties te leveren waarvoor ze al jaren in training zijn’, aldus de bewindsman die gaat over het vaccinatiebeleid in Nederland.

In het rijtje olympiërs dat mogelijk deze week op Papendal zijn prik ontvangt ontbreken vooralsnog de begeleiders, minimaal tweehonderd personen. Zij zullen meer in het reguliere vaccinatieplan van de overheid hun plaats vinden, al bepleitte Hendriks woensdag enige mate van prioritering. ‘Wij hopen zo spoedig mogelijk na onze sporters, omdat zij heel belangrijk zijn in de voorbereiding. Zij moeten niet uitvallen.’

Chef de mission

Van de begeleiders heeft de belangrijkste man, chef de mission Pieter van den Hoogenband, in december al corona gehad, bekende hij woensdag. Al zijn contacten zijn sindsdien digitaal verlopen, ook met Japan. Nederland krijgt in Chiba, een grote stad op 40 kilometer afstand van Tokio, een rijk uitgeruste plek om zich olympisch voor te bereiden.

Zeven dagen voor de competitie, zo luidt een nieuw plan, mag een sporter het Olympisch Dorp betreden. Dat was eerder vijf dagen. Op de tweede dag na zijn of haar optreden moet de sporter Tokio verlaten. Eind april volgt editie 2 van het draaiboek met nader nieuws.