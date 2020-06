Olimpbase bevat een amusante kortsluiting uit Nederland – ­Marokko

Eens per maand kijk ik even of de Pool Wojciech Bartelski het onderhoud heeft hervat van Olimpbase, een prachtige website waarop alles te vinden is over de schaakolympiade, de tweejaarlijkse landenwedstrijd. Nooit stelde Bartelski zijn volgers teleur, tot zijn werk in 2018 plotseling stilviel. De in dat jaar in Batoemi gehouden Olympiade is niet meer door hem verwerkt.

Schaken lijkt te zijn verdwenen uit ­Bartelski’s leven. Op Twitter schrijft hij over de Poolse politiek en over zijn werk als directeur van het bedrijf dat de tramlijnen in Warschau exploiteert. Omdat hij pas 42 jaar is, duurt het nog lang voor hij na zijn pensionering tijd heeft om ­Olimpbase te reanimeren.

Misschien was hij te ambitieus. Een ­project dat aanvankelijk beperkt bleef tot gedetailleerde informatie over 43 mannen- en 28 vrouwenolympiades groeide in de loop der jaren uit tot een overzicht van alle grote internationale teamwedstrijden. Wie zo’n bewerkelijke site consciëntieus probeert te onderhouden en daarnaast de trams op tijd wil laten rijden, heeft acht dagen per week nodig.

Het blijft een genoegen rond te dwalen in het door Bartelski verlaten huis, dat ­gelukkig intact is gebleven. Aantrekkelijk is de rubriek trivia, waarin de olympiaderecords zijn verzameld. Zo voert de Hongaar Lajos Portisch in drie categorieën de lijsten aan. Hij scoorde de meeste punten (176,5), speelde de meeste partijen (260) en behaalde de meeste overwinningen (121).

De rubriek kortste winstpartijen bevat naast grove blunders een amusante kortsluiting uit Nederland – Marokko:

Timman – Bakali

Nice 1974

1.e4 d5 2. exd5 Pf6 3. d4 Pxd5 4. c4 Pb6 5. Pf3 Lg4 6. c5 Pd5 7. Db3 b6?

Na 7 ... Lc8 of 7 ... Lxf3 is moeizame verdediging mogelijk.

Diagram links

8. Pe5

Zwart gaf op. Na 8 ... Le6 9. Lb5+ c6 10. Pxc6 verliest hij groot materiaal.

Blunders zijn ook de grote boosdoeners in de categorie ‘Topgrootmeester verliest van onbekende tegenstander.’ Maar niet in de volgende partij uit een wedstrijd ­Colombia – Sovjet-Unie, waarin de grootmeester finaal werd overspeeld.

Gonzalez Rodriguez – Barejev

Novi Sad 1990

1.c4 f5 2. Pc3 Pf6 3. g3 d6 4. Lg2 e5 5. d3 c6 6. Pf3 Le7 7. 0-0 0-0 8. b4 Kh8 9. Tb1 De8 10. b5 c5 11. Lg5 Pbd7 12. Pd2 Ld8 13. Lxf6 Txf6 14. Pd5 Th6 15. e3 Pb6 16. f4 g5 17. fxe5 Dxe5 18. De2 Ld7 19. Tf2 g4?

Zonder noodzaak gunt zwart het witte paard veld f4.

20. Pf4 Tb8 21. Pf1 Lf6 22. Dd1 Lg7 23. a4 Le8 24. a5 Pc8 25. Td2 Lf7 26. d4 cxd4 27. exd4 De8 28. Te2 Dd7 29. Dd3 Pe7 30. Pe3 Tf6 31. Tbe1 Dd8

Taaier is 31 ... Te8.

32. Pxg4 fxg4 33. Txe7 Dxa5

Diagram rechts

34. Ld5 Tf8 35. Lxb7 Da2 36. Ld5 Lg6 37. De2 Da5 38. Txg7 Te8 39. Dxe8+

Zwart geeft op.