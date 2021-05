Oliedollars moeten golfers verleiden toe te treden tot een Super Tour

De Noord-Ier Rory McIlroy tijdens een oefenrondje voor het PGA Championship dat donderdag begint op de baan van Kiawah Island, South Carolina. Beeld AFP

‘Als iemand mij 50 miljoen dollar biedt om op mijn 48ste nog een jaartje te spelen, hoef ik daar niet over na te denken’, zei de Britse golfer Lee Westwood dinsdag op de Ocean Course op Kiawah Island aan de Amerikaanse oostkust.

Op deze baan begint vandaag de US PGA, de tweede major van het jaar na The Masters. Maar de speculaties over de eventuele winnaar worden overstemd door het geroezemoes over een mogelijke Super League voor het golf, die net zoals die in het voetbal tot grote verdeeldheid leidt.

Met Arabische oliedollars zou een nieuwe Tour worden opgetuigd met de allerbeste spelers ter wereld. Hiervoor zouden elf golfers zijn benaderd onder wie de Amerikaanse nummer één van de wereld Dustin Johnson, zijn landgenoot Bryson DeChambeau, de Engelsman Justin Rose en veteraan Phil Mickelson. Lee Westwood zei helaas nog niets te hebben gehoord.

De opzet zou gelijk zijn aan die van de Formule 1 met teams. Iedere speler zou op voorhand verzekerd zijn van een jaarinkomen van tussen de 30 en 50 miljoen dollar. De serie wedstrijden zou een directe bedreiging zijn voor de twee belangrijkste golftours van dit moment: de Amerikaanse Tour (sinds 1929) en de Europese Tour (sinds 1972) waarin de professionals nu spelen.

‘Geldgraaitour’

Seth Waugh, de baas van de Amerikaanse Tour, meent dat de ‘golfers heel goed moeten nadenken als ze met de Saoedi’s in zee zouden willen gaan. ‘Geld is geld. Maar soms in het ene geld toch beter dan het andere. Ik denk met name aan jonge spelers die nog een carrière van twintig jaar voor zich hebben. Misschien lijkt het op korte termijn leuk, maar het golfleven draait toch vooral om een lange carrière. Met de huidige opzet van de Tours is niets mis. De spelers zijn nog nooit zo goed bediend.’

Tourcommissaris Jay Monahan riep eerder deze maand dat elke speler die zich bij de Super League Golf (SLG) meldt, meteen van de Tour zal worden uitgesloten. Keith Pelley, de baas van de Europese Tour, zei dat hij in samenwerking met de Amerikaanse Tour met alle mogelijke middelen het plan zal proberen te torpederen.

De Noord-Ier Rory McIlroy, viervoudig majorwinnaar en nummer zeven op de wereldranglijst, sabelde de Super League neer als een ‘geldgraai-tour. ‘Ik golf voor mijn plek in de geschiedenis en wil daarom zoveel mogelijk majors en andere grote toernooien winnen.’ McIlroy zei al een keer in 2014 te zijn benaderd voor een plan van Amerikaanse zakenbankiers voor de opzet van een Premier League Golf. ‘Nu heet het de Super League, maar het is hetzelfde.’