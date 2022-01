Oliedollars brengen Newcastle United nog geen geluk

Eigenaar Yasir Al-Rumayyan (links) ziet toe hij zijn Newcastle United in de FA Cup wordt uitgeschakeld door Cambridge United uit de derde divisie. Beeld AFP

De romantiek van het Engelse bekervoetbal is sterker gebleken dan de oliedollars. Onder toeziend oog van eigenaar Yasir Othman Al-Rumayyan ging Newcastle United zaterdag in eigen huis verrassend onderuit tegen Cambridge United, een club uit de derde divisie. Na de 0-1 blamage kregen de verslagen spelers in de kleedkamer bezoek van de baas van het Saoedische investeringsfonds.

Aan verwachtingen is geen gebrek in het noordoosten van Engeland. Het 52 duizend stoeltjes tellende St James’ Park was volgelopen voor het bekerduel tegen de nummer 16 van League One. Voor de supporters vormde het de eerste gelegenheid om Kieran Trippier aan het werk te zien, de rechtsback die een dag eerder voor omgerekend 15 miljoen euro was overgekomen van Atlético Madrid. Er zullen komende weken meer versterkingen volgen.

Grote namen vliegen in de rondte, onder meer die van Sven Botman en oud-speler Gini Wijnaldum.

Dat versterkingen nodig zijn is duidelijk. De ‘rijkste club ter wereld’ heeft dit seizoen pas een competitiewedstrijd gewonnen en staat op de voorlaatste plaats in de Premier League. Handhaving op het hoogste niveau staat voorop, maar een bekeravontuur zou mooi zijn geweest voor de club die in het verleden meerdere malen slachtoffer is geworden van bekerstunts. Zo is elke Engelse voetbalfan bekend met de nederlaag tegen Hereford in 1972.

Genoeg kansen

Tegen Cambridge United leek het de goede kant op te gaan voor Newcastle United, dat 23 jaar geleden voor het laatst Wembley bereikte, destijds met Ruud Gullit aan het roer. Onder aanvoering van de Franse uitblinker Allan Saint-Maximin kreeg de ploeg volop kansen, maar lat en doelman stonden een verdiend doelpunt in de weg. Zoals dat wel vaker gaat, viel de treffer vervolgens aan de andere kant.

Bij een van de weinige expedities van de Amber Army richting het doel van Newcastle opende Joe Ironside kort na rust de score. Het was een speciaal moment voor de spits die Newcastle-legende Alan Shearer vereert. Achter het doel zongen de vijfduizend meegereisde fans spottend ‘Premier League, you’re having a laugh’. In de slotminuut leek Newcastle gelijk te maken, maar met een acrobatische redding hield Dimitar Mitov de bal uit het doel.

Terwijl de aimabele Newcastlecoach Eddie Howe na afloop naar woorden zocht om voor de camera’s zijn teleurstelling te omschrijven, begaven Al-Rumayyan en diens zakenpartner Amanda Staveley – begeleid door meerdere lijfwachten – zich naar de kleedkamer van de verslagen thuisploeg. Welke boodschap ze bij dit ongebruikelijke bezoek hadden, is niet bekend geworden.