Ogenschijnlijke tuimeling van niks kan het einde van je Tour betekenen

Nicholas Roche wordt geholpen na zijn val in de tiende etappe. Beeld AFP

De tuimelpartij waar Mollema bij betrokken was, vond plaats in een flauwe en overzichtelijke bocht, een volstrekt risicoloos stukje weg waar het peloton kalm en beheerst overheen reed. De Nederlander maakte zelf geen fout, wist de vallende collega naast hem zelfs nog half te ontwijken, maar vloog bij die manoeuvre van de weg af. Het was pure pech. De beste Nederlander in het klassement, hij stond dertiende, moest opgeven met een gebroken pols.

Mollema was tot vrijdagmiddag twaalf dagen lang juist behendig overal tussendoor geglipt, maar kon na één ongeluk naar het ziekenhuis. Veelvaller Alexej Loetsenko, die er in de etappes van woensdag en donderdag bij alle drie de valpartijen tussen lag, zit ondertussen beplakt met pleisters en verband nog altijd in het peloton.

Het illustreert dat de omstandigheden van een valpartij niet altijd iets zeggen over de consequenties. Dat had Ilnur Zakarin woensdag al bewezen toen hij tijdens het geneutraliseerde vertrek, nog voor de wedstrijd echt begonnen was, zijn rib brak omdat een collega voor hem op een rotonde tegen een paaltje botste. Op het oog een tuimeling van niets. De schuldige, Cyril Gautier, kon verder. Zakarin stapte een dag later af.

Weinig verband

Ook de omvang hield afgelopen week weinig verband met de gevolgen. Diego Rosa viel in de achtste rit in de afdaling van de Port de Bales en moest met een gebroken sleutelbeen opgeven, terwijl bij de massale kladderadatsch in de tiende etappe een dozijn renners met 56 kilometer per uur op het asfalt klapte en alleen Sam Bewley niet verder kon.

Wel bleek in de tweede tourweek opnieuw dat de inrichting van de wegen waar de mannen rijden een belangrijke rol speelt. Bij zes van de in totaal veertien valpartijen ging het mis bij versmallingen, vluchtheuvels of rotondes. Naast Zakarin waren ook Davide Formolo en Ion Izagirre hier het slachtoffer van. In eveneens zes gevallen was de oorzaak niet duidelijk.

Met vertraging vielen er in de tweede week alsnog renners uit die onderuit waren gegaan in de natte en spekgladde eerste etappe. Domenico Pozzovivo, William Bonnet, Giacomo Nizzolo en Steff Cras bleken te zwaar geblesseerd. De openingsweek kende zo in retrospect meer slachtoffers, acht in totaal, dan de tweede week, waarin zes renners door een ‘chute’ de ronde moesten verlaten.