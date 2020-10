Officieel valt zelfs de gelauwerde nationale vrouwenploeg onder de amateursectie van de KNVB

Victoria Pelova (Ajax) en Jeslynn Kuijpers (PSV) in duel. Beeld BSR Agency

Is de vrouwencompetitie in de eredivisie profvoetbal? Officieel niet. Officieel valt zelfs de gelauwerde nationale ploeg van Sarina Wiegman onder de amateursectie van de KNVB, al is reeds jaren sprake van één gemeenschappelijke organisatie voor topvoetbal. Dat de eredivisie voor vrouwen nog niet behoort tot de sectie betaald voetbal, ligt vooral aan de clubs: hun omhelzing van het vrouwenvoetbal is nog steeds weinig liefdevol, uitzonderingen daargelaten.

Een aantal clubs ziet weinig heil in vrouwenvoetbal of investeert mondjesmaat. Zolang dat zo is, ziet de KNVB geen directe aanleiding om de eredivisie onder te brengen in de sectie betaald voetbal. Jan Dirk van der Zee, directeur amateur– en vrouwenvoetbal bij de bond: ‘Voor de toptien van clubs in Nederland zou het hebben van een serieuze vrouwentak logisch en normaal moeten zijn.’

Dat is alleen niet zo, zodat de in 2007 opgerichte eredivisie relatief bescheiden blijft. De liga bestaat momenteel uit acht clubs. De speelsters zijn doorgaans jonge, vaak nog bij hun ouders wonende vrouwen. Ze willen niets liever dan fullprof zijn, maar ze kunnen niet van voetbal leven.

Kleine budgetten

Het verschil tussen de top en de onderkant is immens, net als bij de mannen overigens, met het verschil dat daar zelfs de voetballers van RKC goed verdienen. Manager Niels Redert van Excelsior Barendrecht, na vier speelronden laatste in de eredivisie, stelde een tijd geleden in de Volkskrant dat alleen de trainer fulltime in dienst is. De speelsters zijn tussen de 17 en 24 jaar en het jaarbudget is 1,5 ton, aanmerkelijk minder dan bij menig hockeyclub of bij topteams in de zaalsport. De rijkste club is Ajax, met een cao voor de speelsters en een jaarbegroting van ruim anderhalf miljoen euro, een bedrag dat in de buurt komt van de laagste categorie in de eerste divisie.

Maar het vrouwenvoetbal heeft een sterke lobby, onder meer van (oud-) internationals die strijden voor gelijke behandeling. De verontwaardiging was woensdag groot, toen bleek dat ook de eredivisie was stilgelegd door coronamaatregelen. International Merel van Dongen op Twitter: ‘Hoe leg je uit dat de mannen eredivisie doorgaat en de vrouwen eredivisie niet? Laat meiden en de rest van de wereld zien dat vrouwen ook volwaardige profvoetballers zijn.’ In het Kamerdebat na het besluit ging minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport, ook onder druk gezet door fractieleiders, overstag. Ze liet niet zozeer het argument van profsport tellen, maar de gelijkschakeling van vrouwen en mannen. In het weekeinde van 30 oktober is de hervatting, nadat de organisatie op orde is (testmogelijkheden) en twee interlands zijn afgewerkt.

Topsport of geen topsport

Nog een aspect speelt een rol bij het doorgaan van profvoetbal bij de mannen: verstrooiing. Alle wedstrijden zijn te zien op betaalkanaal Fox Sports, met ruime aandacht op andere zenders. Mensen blijven misschien thuis voor voetbal op tv, wat past in het streven van het kabinet om sociale beweging te beperken. Bij de vrouwen is het tv-belang geringer, al is de competitie sinds dit seizoen op tv, met één wedstrijd bij Fox1, gratis in het basispakket bij bijna alle huishouders. Ook de NOS schenkt aandacht aan de competitie. Alleen: ook andere teamsporten, die al veel langer op topniveau worden bedreven dan voetbal voor vrouwen, betogen dat ze professioneel zijn en op televisie komen. Zo zendt de NOS in het weekeinde menig samenvatting uit en komt de hockeycompetitie ruimschoots aan bod bij Ziggo.

Van der Zee, die als gedelegeerde van de KNVB aanschuift bij overleg van NOCNSF: ‘Wij hadden het liefst gezien dat alle topsportcompetities gespeeld zouden worden, zonder publiek.’ Hij heeft het dan dus niet over vrouwen of profs, maar over topsport. Van der Zee: ‘De hoofdklasse hockey is wereldtop. Het is natuurlijk niet helemaal eerlijk nu.’ Hij voegt toe dat er is gekeken naar reisbewegingen en A-status. Daarna is voor twee competities een uitzondering gemaakt (eredivisie, eerste divisie), en is later een derde toegevoegd: eredivisie vrouwen. ‘Het kabinet heeft harde keuzes gemaakt. Het betaald voetbal heeft laten zien goede protocollen te hebben. Als die ook bij de vrouwen te gebruiken zijn, waarom zouden zij dan niet mogen voetballen? Dat wil niet zeggen dat besmettingen in het voetbal niet voorkomen.’