Offensief mist Ajax het broodnodige raffinement: bij angstgegner FC Utrecht blijft het bij 0-0

Hobbelig veld

FC Utrecht blijkt ook een fitte ploeg, het boekte de derde remise in de derde zware thuiswedstrijd in een week tijd. AZ en Feyenoord werden eerder op 1-1 gehouden. Het maakte Ten Hags opvolger Jean-Paul de Jong 'supertrots'.



Het veld van FC Utrecht is immers zwaar. Ook mentaal. Het is zo hobbelig en ongelijk dat het lastig is in te schatten wat de bal gaat doen. Het is de erfenis van de uiteindelijk afgelaste 'sneeuwwedstrijd' tegen Feyenoord van 10 december, toen tractoren met hun schuivers de mat praktisch ruïneerden.



Vooral van de fijnbesnaarde acteurs mocht dan toch méér verwacht worden dan Schöne, Ziyech, Labyad, Kluivert en Ayoub brachten. Aan de andere kant: het knollenveld was zo dichtgesmeerd door al die perfect aansluitende linies en in de pas marcherende spelers, dat een goede wedstrijd haast niet mogelijk was.