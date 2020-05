Of het nou 1.5 meter is of 3, de hockeyers zijn blij dat ze weer op het veld staan

Jonas de Geus rondt een kliko. De vuilnisbak fungeert als verdediger nu afstand bewaren de opdracht is op de eerste training van de nationale hockeyploeg. Beeld Koen Suyk/ANP

De spelers komen in sportkleding alleen aanrijden en melden zich precies op tijd in het Wagenerstadion, een van de door sportkoepel NOCNSF aangewezen locaties waar buitensport mogelijk is. Voor Sander Baart wordt geen uitzondering gemaakt. De Nederlandse Belg meldt zich vanuit Antwerpen een uur te vroeg in het Amsterdamse Bos. Hij mag niet naar binnen. ‘Het schijnt dat ik hier vlakbij een kop koffie kan drinken. Ik mag pas over een uur trainen.’

De hockeyers trainen in groepjes van zes, met een keeper in het doel. Bij de oefenvormen wordt telkens 3 meter afstand gehouden, vuilnisbakken fungeren als denkbeeldige verdedigers, persoonlijke duels zijn nog verboden. Het lukt de spelers niet altijd om zich aan die norm te houden. Wanneer Bloemendaal-keeper Maurits Visser na een ziedend schot van Jelle Galema de bal net onder zijn masker krijgt, verbijt hij naast het doel de pijn.

Als de geschrokken Galema de schade bij zijn teamgenoot wil opnemen, schalt de stem van Caldas door het stadion. ‘Afstand Jelle!’ Toch blijven de duels met de keeper aantrekkelijk. Doelman Pirmin Blaak na een tip-in van Amsterdam-spits Mirco Pruyser: ‘Was dat 3 meter?’

Terug naar de kern

Coach Dick Advocaat noemde de training in kleine groepen voor de voetballers van Feyenoord ‘gekunsteld’, zijn collega Caldas benadrukt de voordelen bij de hockeyers. ‘We moeten ons aanpassen, maar binnen de grenzen is veel mogelijk. Deze periode biedt ons de kans om veel individueel te trainen, daar komen we gedurende het seizoen minder aan toe. We keren terug naar de kern, de techniek bij het stoppen en passen.’

Na bijna twee maanden stilstand is het geen overbodige luxe. Vloekend ziet strafcornerspecialist Mink van der Weerden hoe de bal van zijn stick springt. En na een mislukte forehand van Pruyser kan een medewerker van Hockey.nl op de tribunes de bal ternauwernood ontwijken. ‘Lager schieten’, brult Caldas.

Björn Kellerman is allang blij dat hij weer mag hockeyen. ‘Na twee maanden zonder bal en stick is het heerlijk om op het veld te staan.’ Ook de aanvaller van Kampong zoekt naar zijn ritme. ‘Sommige dingen verleer je niet. Maar we zitten als hockeyers lager dan wanneer we hardlopen, waartoe ik me de laatste maanden moest beperken. Een uur hockeyen is nu zat.’

Van der Weerden mist nog het juiste gevoel, hij kijkt schichtig om zich heen. ‘Niet alleen bij mij vliegen de ballen soms alle kanten op. Net als je denkt op de goede weg te zijn, schiet de bal 10 centimeter van je stick af. Je kunt niet zomaar aansluiten bij het niveau van twee maanden geleden.’

Olympische droom

Beschroomd erkende tennisser Rafael Nadal op Instagram dat hij sinds maart geen racket heeft aangeraakt. De ultieme strijder heeft even niks om voor te vechten. Waarom trainen zonder toernooi in het vooruitzicht? De hockeyers hebben wel degelijk een stip aan de horizon, zegt Caldas. Tokio 2020 wordt nu Tokio 2021, de olympische droom is een jaar geparkeerd.

De kleedkamer is nog verboden gebied. Na de eerste training kunnen de spelers tussen een rij stoelen even snel andere schoenen aantrekken en dan is het zonder douchen naar huis, Beeld Koen Suyk / ANP

‘Als topsporter train je niet alleen met een doel op korte termijn, het is ook een lifestylekeuze. We zijn nu begonnen met de voorbereiding op de Spelen van 2021, de reis is slechts tijdelijk onderbroken. Het is een kwestie van de juiste mindset. Niet kijken naar wat niet mag, maar bepalen wat wel kan. Je moet als coach creatief zijn en de spelers nemen hun verantwoordelijkheid.’

En dus speelt Kellerman in gedachten al de olympische finale in Tokio. ‘Ik train nu voor mezelf. Deze oefeningen lijken saai, maar ze zullen zich later uitbetalen. Tokio zit al in mijn hoofd. Een voorzet laag over de grond bij de tweede paal geven en laag op doel pushen; het kan de beslissende goal opleveren in de olympische finale. En dat oefenen we nu dus al.’

Na de oefeningen met bal werken de hockeyers op het nabijgelegen veld nog een fysieke training af onder leiding van krachttrainer Auke Klarenbeek. Daarna keren ze terug naar het stadion, kleden zich om op een stoel – met ook nu 3 meter afstand – en gaan zonder te douchen naar huis. ‘Ik wil Amsterdam toch altijd al zo snel mogelijk verlaten’, zegt de Rotterdamse doelman Blaak, lachend.

Ideaal is het niet om meteen na de training anderhalf uur achter het stuur te zitten, aldus Blaak. En weer lachend: ‘Maar het is ook een voordeel dat alleen de trainers nu ballen mogen rapen na de training. Die regel mag wat mij betreft blijven na de coronacrisis.’