Oerhollandse lekkernij: ‘stroepwoffel’ maakt furore in Amerikaans profbasketbal

NBA-speler Robert Covington eet een stroopwafel. Beeld Twitter

De basketbalwedstrijd tussen de Minnesota Timberwolves en de San Antonio Spurs was in het vierde kwart aanbeland toen Robert Covington, uitrustend op de reservebank, een bijzondere snack tevoorschijn haalde. Zijn ploeg, de Timberwolves, ging ruim aan de leiding en had de diensten van de forward even niet nodig. Een klein tussendoortje moest kunnen.

Camera’s zoomden in op het ongebruikelijke tafereel, op social media leidden de beelden tot discussie: wat had Covington zojuist in zijn mond gestopt? De foodies onder de basketbaljournalisten en -liefhebbers hadden het antwoord snel gevonden: het ging om een stroopwafel, een product dat de laatste jaren gestaag aan populariteit wint in de Verenigde Staten.

Vijf op een dag

Covington bleek niet de enige speler in de NBA die de stroopwafels aan zijn dieet toevoegde. In de kleedkamers van het Amerikaanse basketbalwalhalla worden de van oorsprong Nederlandse wafels in grote hoeveelheden verslonden, onthulde The Washington Post onlangs. Sterspeler Kristaps Porzingis van de Dallas Mavericks kan niet meer zonder. Covington neemt er soms vijf op een dag.

Het Amerikaanse bedrijf Honey Stinger, dat ook wielrenners en ultrarunners ondersteunt, levert zijn stroopwafels aan achttien van de dertig NBA-teams. Spelers gebruiken het suikerrijke product om hun energie op peil te brengen. Het gaat om een sportvariant met biologische honing als vulling, in plaats van de caramelsiroop van het Nederlandse origineel.

In de Verenigde Staten kende de stroopwafel zijn doorbraak toen luchtvaartmaatschappij United Airlines die in 2015 aan het assortiment van snacks toevoegde – de Nederlandse fabrikant Daelmans was leverancier. Toen United drie jaar na de introductie besloot de stroopwafels te schrappen, leidde dat tot een stroom aan klachten van passagiers. Eerder dit jaar zwichtte de maatschappij en maakte de stroopwafel een comeback.

Sinds fastfoodketen McDonald’s de ijsvariant Stroopwafel McFlurry afgelopen zomer tijdelijk introduceerde, steeg het aantal zoekopdrachten in Amerika naar het product aanzienlijk, zo constateerde Google. Inmiddels zijn de stroopwafels – Amerikanen laten de schrijfwijze intact, maar spreken van een ‘stroepwoffel’ – op steeds meer plekken in de Verenigde Staten te verkrijgen.

Gewoon suiker

Volgens de verkopers van Honey Stinger kunnen basketballers en andere sporters hun vermoeidheid tegengaan door elke 45 minuten een stroopwafel te nemen. ‘Als bekende spelers dat product vervolgens oppakken, heb je zo weer een nieuwe hype’, zegt Esther van Etten, sportdiëtiste bij Fysiomed in Amsterdam. De werking van de stroopwafel als energieboost is niettemin onbetwist, zegt ze. ‘Je eet eigenlijk gewoon suiker. Dat wordt in de spieren omgezet naar glycogeen, waarmee het lichaam de energievoorraad aanvult. Als het lampje van de benzine gaat branden, kun je dan net wat langer doorrijden.’

Zie de stroopwafel als een energiereep, zegt Van Etten. Ook een banaan, bij wijze van voorbeeld, heeft een vergelijkbaar effect op het lichaam van een sporter. Waarom de Amerikaanse basketballers uitgerekend voor de stroopwafel kiezen? Het antwoord is simpel, denkt Van Etten: ‘Ze zijn natuurlijk gewoon erg lekker.’