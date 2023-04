Oekraïner Kovtoen ziet superscore in finale verdampen – ook dat is turnen

De Nederlander Casimir Schmidt in actie op de rekstok tijdens de meerkampfinale op de EK turnen, donderdag in Turkije. Beeld ANP

Turnbondscoach Dirk Van Meldert vergeleek eerder dit jaar turnen met voetbal. ‘De bal gaat tegen de paal of net erin.’ Het was zijn manier om uit te leggen hoe dicht mislukking en succes bij elkaar liggen. Dat is in de turnsport nog wel meer het geval dan op het voetbalveld. In de meerkamp, waar de turners op zes toestellen hun kunsten vertonen, kan één fout al fataal zijn. En alle onderdelen zijn letterlijk oefeningen in balans en de val is nooit ver weg.

Die minieme marge tussen juichen en huilen was op het EK turnen in Antalya goed te zien. Op dinsdag turnden de mannen de kwalificatiewedstrijd voor de meerkampfinale. Alle punten op vloer, ringen, sprong, voltige, rekstok en brug werden opgeteld en de beste 24 mochten door naar de eindstrijd. Daar wachtte donderdag exact hetzelfde programma van zes onderdelen. Op papier is zoiets een herhaling van zetten, maar de uitkomsten waren anders.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Ilja Kovtoen was het voornaamste slachtoffer van het wankele turnersbestaan. Dinsdag was de Oekraïner nog met afstand de beste. Over de zes onderdelen pakte hij toen bijna twee punten voorsprong op de 24-jarige Adem Asil, een indrukwekkende marge. Zo was de 19-jarige spierbundel de uitgesproken favoriet voor de finale. Maar uiteindelijk was het de in Egypte geboren Turk Asil die voor eigen publiek het goud pakte, niet Kovtoen.

Kovtoen geldt als een groot talent. Vorig jaar deelde hij als winnaar op brug bij de wereldbeker in Doha het podium met de Rus Ivan Koelijak, die provocatief de letter Z op zijn tenue had staan. Die letter is het symbool van het Russische leger dat toen net Oekraïne was binnengevallen. Koelijak werd voor een jaar geschorst, al is hij sowieso als Rus op dit moment niet meer welkom op internationale turntoernooien.

Trainen in oorlogstijd

Voor Kovtoen brak met de Russische invasie een onzekere trainingsperiode aan. In Oekraïne was het te onrustig om te verblijven. Hij trainde overal en nergens in Europa. En desondanks bleef hij progressie boeken. Hij veroverde op het vorige EK in München zilver op de brug met gelijke leggers. Ditmaal leek hij nog hoger te kunnen richten, maar zal uiteindelijk langer op zijn eerste internationale titel moeten wachten.

Wankelingen op paard en tijdens zijn vloeroefeningen kostten hem dure punten. Met zijn monsterscore van 15,433 op de brug kon hij een deel van de geleden schade herstellen, maar verder dan een puntentotaal van 83,032 en brons kwam hij niet.

Behalve Asil moest hij ook de Brit Jake Jarman (21) voor laten gaan. Had Kovtoen zijn totaalscore van de kwalificatie herhaald, 85,432, dan had hij ruimschoots gewonnen, want Asil kwam in de finale tot 84,965. Maar aan die papieren werkelijkheid had hij niets.

Casimir Schmidt

Van goud naar brons is pijnlijk, maar de tuimeling van Casimir Schmidt was in absolute zin groter: tien plaatsen in de einduitslag. De 27-jarige routinier was zo keurig op de vijfde plek geëindigd in de kwalificatie van dinsdag. Dat bood mogelijkheden, want hij vermoedde dat hij nog wel beter kon. Dat moest dan in de finale gebeuren.

Maar het gebeurde donderdag niet. Integendeel. De meerkamper, die al een dik decennium meedraait in de nationale ploeg en in 2015 sprongzilver veroverde bij de Europese Spelen, begon redelijk op vloer. Maar op zijn tweede onderdeel, voltige, ging het mis. De overgang vanuit een draai naar handstand lukte niet. Schmidt kreeg zijn lijf niet goed de hoogte in, raakte zijn snelheid kwijt en viel van het paard.

Uiteindelijk redde hij zijn eer nog op de rekstok, waar hij een persoonlijke internationale topscore van 13,366 noteerde. Met een totaal van 79,432 eindigde hij teleurstellend als 15de. Hij wist niet waar het verschil met de kwalificatie vandaan kwam, vertelde hij na afloop. ‘Het is moeilijk te zeggen. Ik voelde me eigenlijk hartstikke fit, maar het waren gewoon slechte oefeningen.’ Het was buitenkant paal dit keer.