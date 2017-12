Oekraïense schaker raakt liever twee titels kwijt dan te schaken in verhullende kleding in Saoedi-Arabië

'Ik ga niet andermans regels volgen', schrijft de schaker op Facebook. Ze wil geen allesbedekkende abaya dragen en wil op straat niet verplicht worden vergezeld door een man. 'Ik wil me geen tweederangs wezen voelen. Ik sta voor mijn principes en sla dit toernooi over, hoewel ik waarschijnlijk meer zou verdienen dan in een tiental andere toernooien bij elkaar.' Eerder dit jaar speelde Moezytsjoek op een toernooi in Iran met een hoofddoek op.



De Saoedische sportautoriteiten hebben flink de beurs getrokken om topspelers te lokken voor het eerste internationale schaaktoernooi op Saoedische bodem. De prijzenpot bedraagt 1,7 miljoen euro. Aan het toernooi doen 240 spelers (mannen en vrouwen) uit zeventig landen mee. Vorig jaar won de 27-jarige Oekraïense de wereldkampioenschappen Rapid en Blitz in Doha, Qatar. Zij was toen 'de gelukkigste persoon in de schaakwereld', schrijft ze.