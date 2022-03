Oekraïens-Russische paar Tsiba en Danilova zwiert en zwaait tussen hoop en vrees

Daria Danilova en Michel Tsiba tijdens hun vrije kür. Beeld REUTERS

Een gebeitelde glimlach op het gelaat is gebruikelijk tijdens een kür bij het kunstrijden. Zo ziet de jury het immers graag. Maar bij Michel Tsiba en Daria Danilova, het Nederlandse paar op het WK in Montpellier, verdwijnt de lach niet als de muziek is uitgedoofd. Ze hebben werkelijk plezier op het ijs.

Die vrolijkheid van de 24-jarige Tsiba en zijn 19-jarige partner Danilova is verrassend. Hij heeft Oekraïens-Russische ouders. Zij is in het bezit van de Russische nationaliteit, al komt ze al twee jaar voor Nederland uit. Daarom is ze anders dan de Russische kunstrijders wel welkom op het WK. Zo kan het tweetal in Zuid-Frankrijk schaatsen tussen oorlog en vrede. ‘We proberen te genieten, juist nu er zoveel gaande is in de wereld’, zegt Tsiba.

Op een mix van All by myself van Eric Carmen en de begintune van televisieserie Friends scoren de twee bij de vrije kür van donderdagavond 99.03 punten, een dik persoonlijk record. Met het resultaat van hun korte kür van een dag eerder (49.52) levert dat de negende plaats op met een totaal van 148,55. Zoveel punten haalden ze nog niet eerder.

Een plek in de top-10 is ongekend voor een Nederlands paar, al was de uitslag geflatteerd door de uitsluiting van de Russische kunstrijders, het ontbreken van de Chinezen en afmeldingen vanwege corona. In totaal namen slechts 14 paren deel. De toptiennotering betekent wel dat Nederland volgend jaar twee paren mag afvaardigen naar het WK.

Russisch blijft voertaal

De Russische invasie in Oekraïne trekt diepe sporen in het kunstrijden, een sportdiscipline waarin Rusland een grootmacht is. Vorig jaar gingen drie van de vier titels naar Russen, alleen de mannenwedstrijd wonnen ze niet. Dit jaar zijn ze niet welkom in Zuid-Frankrijk. Toch klinkt er nog genoeg Russisch langs de ijsbaan. Veel Russische kunstrijders komen, net als Danilova, voor andere landen uit. Ook Russische coaches zijn alomtegenwoordig.

Daria Danilova en Michel Tsiba: 'Mijn moeder is Oekraïens, mijn vader Russisch. Als ze al eens ruzie hebben, dan is het over wat ze op televisie kijken.' Beeld REUTERS

Ook het Nederlands paar spreekt onderling Russisch. Tsiba, geboren in Groningen en opgegroeid in Zandvoort, beheerst de taal van huis uit. Danilova vanzelfsprekend ook. Veel van hun tijd brengen ze door in Berlijn, waar ze deel uitmaken van een internationale trainingsgroep.

Met verbazing kijkt Tsiba naar de invasie in Oekraïne. Dat er zo’n hevige oorlog woedt tussen beide landen kan hij nauwelijks bevatten. ‘Mijn moeder is Oekraïens, mijn vader Russisch. Als ze al eens ruzie hebben, dan is het over wat ze op televisie kijken of zoiets. Normaal gesproken kunnen Russen en Oekraïners goed met elkaar opschieten. Het is heel pijnlijk dat dit gebeurt.’

Danilova en hij proberen de ellende zoveel mogelijk van zich af te zetten. ‘We kunnen er niets aan veranderen. Hoe verdrietig de situatie ook is, het leven gaat door’, zegt hij.

Tegelijkertijd hoopt hij dat hun rijden en het plezier dat ze daarbij uitstralen ook iets voor anderen kan betekenen, bijvoorbeeld voor zijn uit Oekraïne gevluchte tante en nichtjes die donderdag op de tribune zitten. ‘Wij moeten de vrijheid vieren. Wij willen laten zien dat het daarom draait in het leven.’

Bondscoach Savtsjenko

Niet alleen via Tsiba en Danilova raakt de oorlog het Nederlandse kunstrijden, maar ook via de vorige week als bondscoach aangestelde Aljona Savtsjenko. De geboren Oekraïense behaalde na brons in 2010 en 2014, met Bruno Massot namens Duitsland olympisch goud bij het paarrijden in 2018.

Het liefst was de 38-jarige Savtsjenko direct al aan de slag gegaan met de opbouw van een trainingscentrum in Heerenveen. ‘Maar er is een oorlog gaande. Eén man is mijn moederland aan het verwoesten. Deze oorlog heeft een grote impact op het Oekraïense volk en dus ook op mijn familie’, vertelde ze vorige week. Een deel van haar familie bevindt zich in de buurt van het zwaar belegerde Marioepol. Pas als ze veilig zijn zal ze naar Nederland komen.

Zwaar was ook het gemoed bij het Oekraïense paar op het WK, Sofia Holitsjenko en Artem Darenski. Zij waren vanuit Dnipro via Slowakije, Italië en Polen na zes dagen reizen in Montpellier aangekomen. Hun deelname was bedoeld als statement, om de vechtlust van Oekraïene te onderstrepen. Ze ondergingen de staande ovatie van het publiek met sombere gezichten.

Het duo meldde zich af voor de vrije kür van donderdag omdat ze sinds de Winterspelen niet meer hadden kunnen trainen en geen degelijk optreden zouden kunnen laten zien. Wat de toekomst brengt is ongewis. Een terugreis naar Dnipro is in niet meer mogelijk. Het paar heeft onderdak gevonden in het Poolse Torun.

Ook voor Danilova is het de vraag wanneer ze haar familie weer kan zien. Reizen naar Rusland is ook geen sinecure. ‘Natuurlijk is dat zuur’, zegt Tsiba. ‘Maar gelukkig is Nederland al wel echt een beetje een tweede thuis geworden. En vergeet niet: veel anderen zitten in veel gevaarlijkere situaties.’