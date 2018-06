Oefenwedstrijd Israël-Argentinië afgelast na Palestijnse protesten

De oefenwedstrijd tussen de voetbalploegen van Argentinië en Israël, gepland voor aanstaande zaterdag in Jeruzalem, is gesneuveld als gevolg van een complex politiek steekspel. De Argentijnen maakten dinsdagavond laat bekend de vriendschappelijke wedstrijd af te zeggen vanwege dreigende protesten van Palestijnen.

De spelers van het Argentijnse elftal tijdens een training in Barcelona Foto ANP

Terwijl de Palestijnen woensdag Argentinië via de media opzichtig bedankten voor de beslissing, werd in Israël ontzet gereageerd op het besluit. Ofer Eini, hoofd van de Israëlische voetbalbond, beschuldigde de Palestijnen ervan de wedstrijd te hebben gegijzeld voor politieke doeleinden. ‘De Palestijnen hebben een rode lijn overschreden’, zo zei hij refererend aan het Palestijnse dreigement om t-shirts en foto’s van de Argentijnse sterspeler Lionel Messi te verbranden als de wedstrijd zou doorgaan.

De Palestijnen op hun beurt vinden juist dat Israël de wedstrijd heeft ‘gepolitiseerd’ door hem te verplaatsen van Haifa naar het Teddy Kollek Stadium in Jeruzalem. Israël viert dit jaar zijn 70ste verjaardag en triomfeerde eerder met de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Dit was tegen het zere been van de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem beschouwen als hun hoofdstad en de gedeelde stad als belangrijke onderdeel zien van een twee-statenoplossing.

Bebloede t-shirts

Argentinië zwichtte uiteindelijk voor de oproep van de Palestijnen om af te zien van de oefenwedstrijd toen pro-Palestijnse actievoerders voor het stadion in Barcelona demonstreerden met bebloede t-shirts van het Argentijnse elftal dat daar traint voor het WK. Hiermee gaven de demonstranten gehoor aan de oproep van Jibril Rajoub, voorzitter van de Palestijnse voetbalbond, aan ‘Arabische en islamitische voetbalfans’ om t-shirts en foto’s van Messi te verbranden. Rajoub pleit al langer voor een boycot van Israël bij de FIFA vanwege de illegale nederzettingenpolitiek.

De Argentijnse voorzitter van de voetbalbond, Claudio Tapia, bood woensdag zijn excuses aan voor het afzeggen van de wedstrijd, maar zei niet anders te kunnen nu de veiligheid van zijn spelers in het geding is. ‘We verontschuldigen ons tegenover het Israëlische publiek. We hebben niets tegen de Israëlische gemeenschap of de Joodse gemeenschap en ik hoop dat iedereen deze beslissing kan opvatten als een bijdrage aan de vrede in de wereld’, zo zei hij op een persconferentie in Barcelona.

Eurovisiesongfestival

De Israëlische premier Netanyahu zou woensdag nog gebeld hebben met de Argentijnse president Mauricio Macri om hem op andere gedachten te brengen, maar dat heeft niet mogen baten. Later op de dag zei directeur-generaal Yossi Sharabi van het Israëlische ministerie van Cultuur dat ook het Eurovisiesongfestival mogelijk niet in Jeruzalem zal plaatsvinden na vragen van Israëlische media. Voetbalsupporters in Israël reageerden teleurgesteld; zij hadden gehoopt eindelijk Messi in levenden lijve te zien spelen.