Ode aan Senna: Hamilton verslaat Verstappen na titanenduel in Brazilië

Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de race. Beeld REUTERS

De Brit won de Braziliaanse GP, verkleinde zijn achterstand op Verstappen in de WK-stand tot veertien punten en herinnerde Verstappen er boven alles aan dat hij allesbehalve verslagen is.

Het raceweekeinde in Brazilië was een soort minisamenvatting van het bloedstollende kampioensgevecht tussen Verstappen en Hamilton. Het zat vol drama en onverwachte plotwendingen, waarbij op geen enkel moment in het weekend te zeggen was wie er na zondag de grote winnaar zou zijn.

Uiteindelijk werd dat dus Hamilton, maar krap 24 uur eerder was het nog Verstappen die de zevenvoudig kampioen een mogelijk fatale uit leek te gaan delen in het kampioenschap. Vrijdag besloot Mercedes voor de vijfde keer een nieuwe motor in Hamiltons bolide te schroeven. Daardoor werd hij voor straf vijf plekken teruggezet in de startopstelling.

Mercedes gokte dat die plekken snel goed te maken waren met een nieuwe, verse motor. Daar kwam bij dat Hamilton die motor ook mocht gebruiken in de derde en laatste sprintrace van het seizoen. Met winst van die korte race van een half uur lonkten drie extra WK-punten.

Sprintrace

Hamilton domineerde de kwalificatie voor de sprintrace, waarmee de gok van Mercedes goed leek uit te pakken. Tot er een Griekse tragedie ontspon die bijna een dag duurde. Kort na de sprintrace kwam namelijk naar buiten dat er iets nou zou kloppen aan de achtervleugel van Hamilton; een opening in de vleugel was te groot. Racefederatie FIA startte direct een onderzoek.

Ondertussen dook er een video van Verstappen op, gefilmd vanaf de tribunes, waaruit bleek dat hij direct na de kwalificatie al iets vermoedde bij zijn concurrent. De Nederlander liep na het verlaten van zijn bolide naar Hamiltons auto, waarbij hij even aan de bewuste achtervleugel voelde. Dat ging in tegen de strikte zogenoemde parc fermé-regels van de Formule 1; enkel iemand van de FIA mag dan een auto aanraken.

Zo lagen plots beide titelrivalen onder een vergrootglas bij de Formule 1-scheidsrechters. Het leidde tot ellenlange overleggen op de FIA-burelen. Uiteindelijk kwam er zeventien uur later een oordeel: Hamilton werd gediskwalificeerd en moest de sprintrace beginnen vanaf de laatste plek. Verstappen kreeg voor het aanraken van de vleugel een boete van 50.000 euro.

De tegenspoed motiveerde Hamilton. In de sprintrace – tegelijk de kwalificatie voor de hoofdrace – knokte hij zich in 24 ronden van de twintigste naar de vijfde plek. Maar voor de race op zondag werd hij nog eens vijf posities teruggezet vanwege zijn motorwissel. Het voordeel lag daardoor overduidelijk bij Verstappen, die acht plekken voor Hamilton de race startte. Bij winst kon hij bij de volgende GP in Qatar in theorie al de titel pakken.

Spannende wedstrijd

Die theorie wijkt het gehele seizoen alleen af van de praktijk, zo ook in Brazilië. Het venijn waarmee Hamilton de sprintrace reed, toonde hij een dag later wederom in de hoofdrace. Na vijf ronden lag hij derde. Daarna kon de jacht op Verstappen, die de leiding bij de start had veroverd, beginnen.

Het mondde uiteindelijk uit in een gevecht dat niets minder was dan een ode aan Ayrton Senna op de thuisbaan van het in São Paulo geboren Braziliaanse race-icoon. Tientallen ronden reden Verstappen en Hamilton, die beiden geregeld met Senna zijn vergeleken, op minder dan een seconde van elkaar.

Verstappen was sneller in de bochten, Hamilton heerste op de rechte stukken. Uiteindelijk bleek dat laatste doorslaggevend. Verstappen pareerde Hamiltons eerste inhaalpoging door hem brutaal naar buiten te duwen. Het kon door de beugel, vond de wedstrijdleiding. Ook de tweede actie kon hij nog afslaan. Bij de derde keer was de pure snelheid van de Mercedes hem simpelweg te machtig. ‘Ik heb alles geprobeerd, maar uiteindelijk waren we gewoon niet snel genoeg’, concludeerde Verstappen na de race.

Elke race wat trager?

In de laatste ronden reed Hamilton nog ruim tien seconden weg van hem. Hamilton had op zijn beurt zelden zo genoten van een zege. Hij moest er in totaal liefst 25 strafplekken goedmaken. ‘Succes voelt altijd beter als je er tegenslagen voor moet overwinnen’, zei hij glunderend.

Met nog drie races te gaan, is de kans nu aanzienlijk dat het kampioenschap pas in de slotrace in Abu Dhabi wordt beslist. Verstappen rekent er in die apotheose niet op dat Hamilton elke GP zo loeisnel zal zijn als in Brazilië. ‘We weten dat zij er net wat meer uit kunnen halen met een verse motor. Dat wordt langzamerhand minder en dan komt het weer wat dichter bij elkaar.’