Ode aan de kleine voetballertjes, want zij zijn een groot succes op het WK

Luka Modric (Kroatië) in het Luzhniki stadion in Rusland tijdens een training. Foto Reuters

Luka Modric, schriel als een jongen, met ingevallen wangen en wapperend haar, is ook de spelverdelende ode aan de kleine voetballer. Hij is de man van geniale ingevingen in een sport die steeds meer kracht en lengte vraagt. Eens zien of hij en de andere Kroaten woensdag de Engelse hunkering naar de thuiskomst van het voetbal weten te stoppen.

Nog één wedstrijd winnen, van Engeland in stadion Loezjniki in Moskou, en Luka Modric is dicht bij het winnen van de Gouden Bal, voor de beste voetballer van het jaar. Wie zou dat dan anders moeten worden, nu de gouddelvers Ronaldo en Messi het toernooi vroegtijdig hebben verlaten?

Ja, misschien zijn er één of twee andere kanshebbers in de halve finales. Maar Modric heeft onlangs opnieuw de Champions League gewonnen met Real Madrid, al drie keer op rij trouwens. En hij was met Kroatië al drie keer ‘man of the match’ tijdens het WK.

Diepte

Modric, 32 jaar en 111-voudig international, heeft alles dat een middenvelder hoort te kunnen: hij ziet diepte en hij kan zijn visie uitvoeren, hij spreidt het spel en hij werkt het hardst van allemaal. In de verlenging trekt hij nog een sprint van veertig, vijftig meter, als de wedstrijd daarom vraagt.

Hij is speels bovendien en speelt de bal net zo makkelijk met de wreef als met de buitenkant van de voet. Hij versnelt of vertraagt. Hij scoort. Hij is al duizenden keren beschreven als gelijkend op Cruijff. Dat koppie. Het haar. De fluwelen aanraking. En hij is klein, 1,72 meter.

Hoe fysiek het voetbal ook is geworden, elk toernooi blinken ze weer uit, de kleintjes. Messi en Iniesta zijn allang naar huis, maar anderen van 1,75 meter of minder vallen op, mannetjes met een gemiddeld betere coördinatie tussen oog, voet en bal, al is het maar om het simpele feit dat de ogen dichter bij de bal zijn. Meestal zijn ze nog lenig en soepel ook.

Souplesse

Eden Hazard (België) in de wedstrijd tegen Brazilië. Foto Getty Images

Of, zoals techniekgoeroe Wiel Coerver zaliger het eens zei: ‘De kleine voetballer is sneller en beweeglijker, en hij heeft vaak meer souplesse. Een kleine voetballer krijgt zijn souplesse vaak cadeau, terwijl een grotere daarvoor veel meer moet doen.’

Hazard (1,73), Modric (1,72), Griezmann (1,75), Kanté (1,68) en anderen zijn met flair en overtuiging gestapt in het gat van de bepalende kleintjes van de laatste jaren, variërend van Messi, Silva en Xavi tot Sneijder. Een ode aan de kleine voetballer is, opnieuw, op zijn plaats, zeker omdat hij vaak extra hindernissen heeft overwonnen om de top te bereiken.

Hoe vaak zien scouts het kleine talent over het hoofd, al dan niet door het zogenoemde geboortemaandeffect? De kleine voetballer heeft in de jeugdafdeling misschien al meer talent, maar hij legt het af tegen de krachtige jongen van een paar maanden ouder.

Maar de ukkepuk wapent zich. Hij is slimmer. Hij beweegt beter. Hij houdt vol. Hij overwint. Antoine Griezmann werd in Frankrijk letterlijk over het hoofd gezien, totdat hij op 13-jarige leeftijd naar Spanje vertrok en kwam bovendrijven bij Real Sociedad.

N'Golo Kanté (Frankrijk) tijdens de wedstrijd tegen Argentinië. Foto Getty Images

Burgeroorlog

Modric was ook klein, maar ja, met zoveel talent moest het goed komen. Al trainde hij als kind tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië dan geregeld in een parkeergarage, vlakbij het hotel waar de familie jaren woonde.

Scout Piet de Visser zoekt desgevraagd oude rapporten op en leest voor uit zijn aantekeningen van de elftallen van Kroatië onder 15 jaar, onder 17 en onder 20 jaar: ‘Luka Modric staat rechtsback. Hij komt 80 keer op per wedstrijd. Hij is klein, moedig en sterk. Hij heeft een fantastische techniek en een enorm overzicht. Geweldige passing en traptechniek. Hij blijft altijd lopen. Het lijkt wel of hij een derde long heeft.’

De Visser, destijds werkzaam voor Chelsea en PSV, vond het later jammer dat Chelsea Modric niet aantrok, toen hij de club op de jongeling attendeerde. Reden? ‘Ze vonden hem te klein, terwijl hij fysiek al met de groten meedeed.’ Modric ging in plaats daarvan naar Tottenham Hotspur, terwijl ook Ajax en PSV hem wilden kopen.

Antoine Griezmann (Frankrijk) tijdens een trainingssessie in Sint-Petersburg. Foto EPA

Poging

Stan Valckx, destijds technisch directeur, herinnert zich nog dat hij een poging deed Modric naar Eindhoven te halen, ‘maar ik weet het fijne er niet meer van’. Van Tottenham ging het naar Real Madrid. De Visser: ‘Voorzitter Levy van Tottenham wilde hem niet verkopen aan Chelsea.’

Modric heeft onder bondscoach Dalic een iets aanvallender rol dan voorheen. Hij is op zijn top, al beleeft hij privé ook moeilijke tijden. Hij moet zich verantwoorden voor mogelijke meineed in een zaak tegen voormalig bestuurder Mamic van Dinamo Zagreb, die wordt verdacht van corruptie.

Vooralsnog is hij bij het WK. ‘Sinds het EK van 2008 waren we nooit verder gekomen dan de eerste knock-outronde’, zei Modric tegen Fifa.com. ‘We zijn geregeld op ongelukkige wijze uitgeschakeld op een toernooi. Het winnen van het WK met Kroatië is bijna niet voor te stellen. Het zou het mooist denkbare sprookje zijn.’ Een megaprestatie, van een kleine grote speler.