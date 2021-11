Oceaanvreugde in Praag als een baken van hoop

Het was ook een kwestie van pure schoonheid, de kudde mannen die als een lawine naar beneden denderde in de hoek van een stadion in Praag. Duizenden mannen, vooral mannen, uit Rotterdam en omgeving kwamen donderdag in beweging toen Cyriel Dessers in de 93ste minuut 2-2 inkopte tegen Slavia en Feyenoord zeker was van overwintering in de Conference League.

Mannen, bijna allemaal in het zwart gekleed. Soms met wat angstaanjagende koppen, als je ze in de ogen kijkt. Maar ze zijn ook jongens onder elkaar op reis, vervuld van oceaanvreugde om een cruciaal doelpunt van hun club. En boven die lawine regende het abrupt weggegooid bier, alsof een vulkaan was uitgebarsten. Kijk naar die fascinerende beelden. Dat rauwe geluid van aanzwellend gejuich, de rollende beweging van die lijven naar beneden, de zwarte sneeuw van de lawine richting Dessers, de saamhorigheid, de pure gekte, de bijna vrije val, het vertrouwen in elkaar van de zachte landing in elkaars armen.

Zelfs het volstrekte ontbreken van afstand in tijden van anderhalve meter is pure symboliek, van een toekomst die onbestaanbaar lijkt, die zo ver weg is weer. Feyenoord presteert, leeft, bruist en droomt van de titel, in zo’n zeldzaam jaar waarin het veel beter gaat dan verwacht, waarin Ajax misschien wel te pakken valt. Wie weet. De trainer, Arne Slot, is zelfs al bezongen in een lied. ‘Oh Arne, er gloort hoop sinds jij zwaait met de scepter’. En dat is precies wat nodig is momenteel: hoop, niet alleen in Rotterdam. Overal. Hoop, om de winterdepressie te verdrijven, ook uit de normaal zo vrolijk makende sport, hoe moeilijk dat ook is.

Ach, die sneue gezichten bij amateurclubs afgelopen weekeinde, aan de basis van onze sport. Depressies onder het systeemplafond bij duizenden sportclubs, opnieuw. Ze weten het gewoon niet meer, de bestuurders, de leden, de jongens en meisjes met een hart dat overloopt van de lust tot bewegen. Eerst, in één van de vorige golven van het coronavirus, mocht de jeugd gewoon trainen maar in het weekeinde niet meer tegen andere clubs voetballen, vanwege de reisbewegingen. Volgens het nieuwe decreet van afgelopen vrijdag mogen ze overdag gewoon voetballen, maar na 17.00 uur niet meer trainen. En dus overweegt onder meer de KNVB het verdere programma tot de winterstop af te gelasten, zeker bij het voetbal op enig niveau, want trainen hoort nu eenmaal bij het spel, niet alleen om blessures te voorkomen.

Dus kinderen blijven naar school gaan, in bedompte gebouwen, dicht bij elkaar, maar mogen daarna niet trainen in de frisse buitenlucht omdat het vijf uur is geweest. Brave bestuurders van amateurclubs wringen zich in bochten om uit te leggen wat niet meer uit te leggen valt.

De vreugde is ver te zoeken, en is gevonden bij zo’n berg mannen in Praag. Soms zijn ze agressief en gedragen ze zich vreselijk, dan weer zijn ze gewoon kind. Ze juichen, hopen en dromen van succes. Die lawine van mannen valt ook te beschouwen als een baken van hoop.