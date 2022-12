O Rei kwam eraan, de motor van de verbeelding

Een paar jaar geleden plaatste Pelé of, waarschijnlijker, zijn management op Twitter een bericht over een andere wereldster, Andy Warhol. Mijn vriend, noemde hij de Amerikaanse kunstenaar. Bij het bericht was een matig schilderij van de hand van Warhol van de Braziliaan geplaatst. Hij lachte, zoals meestal het geval was op afbeeldingen en foto’s.

Ze hadden elkaar halverwege de jaren zeventig leren kennen in een Braziliaanse club in New York. Pelé speelde voor New York Cosmos en Warhol, een bewonderaar, vroeg toestemming om hem te portretteren. ‘Pelé was een van de weinigen die mijn theorie weersprak: in plaats van vijftien minuten roem krijgt hij vijftien eeuwen’, zou Warhol hebben gezegd.

The connection was so deep that I became art by the talent of my friend Andy Warhol! We got along immediately, despite language barriers. "Pele was one of the few who contradicted my theory: instead of 15 minutes of fame, he will have 15 centuries", he said once. pic.twitter.com/NQVrdz2eWr — Pelé (@Pele) 17 oktober 2020

In 1994 beleefde ik mijn Warhol-moment tijdens het WK in de Verenigde Staten. Het duurde 1,5 seconde, hooguit, en er ging een sensationele aankomst in het stadion aan vooraf. Pelé zat in een geblindeerde stretchlimo die werd begeleid door gierende sirenes en een half dozijn motoragenten. O Rei kwam eraan.

Op weg naar zijn plaats in het stadion moest hij de perstribune passeren. Journalisten weken alsof ze de Rode Zee waren, en Pelé Mozes. Er klonk applaus. In een smalle doorgang liep hij langs me, zo dichtbij dat ik mijn hand even op zijn schouder kon leggen. Legende betast, WK geslaagd.

Pelé, 53 destijds, was een reclamezuil voor een bedrijf dat achter de lobby had gezeten om het toernooi naar de VS te halen, Eurocard/Mastercard. Alleen al tijdens het WK werden zijn inkomsten geschat op het equivalent van twintig miljoen euro.

Pelé, de koning, was de eerste voetballer die zijn marktwaarde optimaal verzilverde, een goedlachse voorloper die wereldwijd in de smaak viel bij de politieke en culturele elite: Nelson Mandela, Mick Jagger, Mohamed Ali, Bill Clinton, Andy Warhol, Sylvester Stallone, een paar pausen, Barbra Streisand, Ronald Reagan en – toch wat minder – Vladimir Poetin.

Hij ging in zee met de hoogstbiedende en maakte reclame voor onder meer – hij had het zelf niet nodig, zei hij keer op keer – Viagra. Als uithangbord van Braziliaanse koffie raakte hij in het Kremlin verzeild. Ondertussen trouwde hij drie keer en verwekte hij buiten de huwelijken om nog een stuk of wat kinderen.

Toch is hij altijd de voetballer gebleven, de meest veelzijdige wereldster van allemaal, een icoon die in een tijdperk zonder Instagram en YouTube goeddeels verborgen bleef. Mensen moesten hem zien om het te geloven, en bijna geen mens zag hem, behalve op foto’s in kranten en op een enkele zwart-wit-tv.

Niemand prikkelde de fantasie daardoor meer dan hij, de eerste zwarte atleet die in Europa op een voetstuk werd geplaatst en in zijn eigen land racisme bestreed, alleen al door te excelleren. Als de Brazilianen de Goddelijke Kanaries waren, was hij de Allerhoogste zelf.

De God van het voetbal, noemde Michel Platini hem in de Franse sportkrant L’Équipe na het bericht over zijn dood. Pelé was ‘zijn leven, zijn verhaal, zijn droom’. Het interview stond op een van de drieëntwintig pagina’s die L’Équipe inruimde voor Pelé; drieëntwintig pagina’s, en dat voor een voetballer die 45 jaar geleden zijn laatste wedstrijd had gespeeld en nadien als vrouwenverslinder en reclamezuil te boek stond.

Achter de wereldwijde aandacht en het uitbundige eerbetoon na zijn dood gaat nog iets anders schuil dan erkenning van zijn unieke kwaliteiten: een groot verlangen naar de tijd dat voetbal nog een beroep deed op de fantasie. Zelfs wie Pelé alleen maar kent van vage YouTube-filmpjes, laat zich door hem meevoeren.

Van voetballers in de jaren vijftig en zestig wordt vaak gezegd dat ze in de verkeerde tijd waren geboren. Voor hem geldt het tegendeel. Pelé was er op precies het juiste moment, als gids naar het onbekende en motor van de verbeelding.