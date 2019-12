Nyck de Vries: ‘In het racen heeft het geen zin je boos te maken om onrechtvaardigheid’

De Vries viert zijn winst dit seizoen in Sotsji. Beeld Getty Images

Monter schuift Nyck de Vries (24) aan bij een picknicktafel achter de garage van zijn team. In een kist, bij de onderdelen van zijn auto, ligt nog het zwarte kampioensbord waarmee hij net op de foto is geweest met zijn team. ‘Nyck de Vries Champion F2 2019’ staat er met grote, witte letters op.

Het was alsof hij afgelopen weekeinde nog een keer moest opdraven bij zijn oude werkgever, terwijl hij al begonnen was met zijn nieuwe baan. Twee maanden geleden greep De Vries bij het voorlaatste raceweekeinde in Rusland de Formule 2-titel. Kort daarvoor was hij gepresenteerd als coureur voor het nieuwe fabrieksteam van Mercedes in de volledig elektrische raceklasse Formule E.

Vorige week reed hij zijn eerste FE-race in Saoedi-Arabië. Toch wilde hij de laatste Formule 2-wedstrijd in Abu Dhabi voor geen goud missen. Het was de afsluiting van een hoofdstuk in zijn raceleven. De Vries reed drie seizoenen in de klasse. ‘Het was voor mij heel belangrijk om het kampioenschap te winnen’, zegt hij. ‘Wat er ook in mijn toekomst zou gebeuren, dat kon me dan niet meer ontnomen worden. Ik ben blij dat het is gelukt.’

Niet naar de Formule 1

In zijn twee vorige jaren zag hij kampioenen Charles Leclerc en George Russell direct doorstromen naar de Formule 1. Hij is de eerste F2-kampioen sinds 2013 die dat niet doet. Velen vroegen hem de afgelopen maanden waarom. ‘En die vraag is ook heel logisch’, zegt De Vries. ‘Iedere jonge rijder droomt van de Formule 1. Ik ben alleen ook eerlijk tegenover mezelf. Dit jaar zag ik geen realistische kans. Er kwamen weinig stoeltjes vrij. Toen de gesprekken met Mercedes al vroeg in het seizoen begonnen, wist ik dat dit de beste stap is op dit moment.’

Het neemt niet weg dat hij zichzelf Formule 1-waardig acht. Hij doorliep de raceladder gelijktijdig met Formule 1-coureurs als Daniil Kvyat, Carlos Sainz, Pierre Gasly en Esteban Ocon. ‘Ik vond mijzelf nooit echt voor die jongens onderdoen. Ik weet inmiddels alleen ook hoe deze wereld in elkaar steekt. Dan heeft het geen zin om je boos te maken om onrechtvaardigheid. Er is nou eenmaal niet één sleutel voor succes in de autosport.’

Als voorbeeld noemt hij de loopbaan van Alexander Albon. De Britse Thai werd dit seizoen bij Red Bull teamgenoot van Max Verstappen, terwijl hij een jaar geleden nog op het punt stond in de Formule E te stappen.

De Vries: ‘Vorig jaar werd hij derde in de Formule 2, met tien puntjes meer dan ik. Het is echt niet dat hij veel sneller is, hoor. Zet alles van ons naast elkaar en we zijn erg aan elkaar gewaagd. Maar ik voel geen jaloezie. Elke carrière is uniek en iedereen bewandelt zijn eigen pad. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en kan ook oprecht blij zijn voor Alex.’

Kartsport

Het pad van De Vries begon in de kartsport, als jongen uit Sneek uit een gezin dat verzot is op racen. De snelle Fries viel dankzij titels vroeg op.

In 2010 koos hij voor het talentenprogramma van McLaren. Het Britse F1-team won toen structureel races. Maar na de regelwijzigingen in 2014 ging het bergafwaarts. De bazen die De Vries hadden binnengehaald, vertrokken. Hij zakte weg in de talentenpikorde. Begin dit seizoen eindigde na negen jaar de samenwerking met McLaren. ‘Ik zag geen potentie meer’, zegt hij. ‘Waarschijnlijk had ik nog simulatorwerk kunnen doen. Dat is een goede job, hoor. Maar ik wil ook racen.’

Formule E

Dat doet hij nu in de Formule E. Zijn eerste ervaringen met de snelgroeiende klasse, sinds dinsdag net als de Formule 1 een officieel wereldkampioenschap, zijn positief. ‘Een volledig ander raceconcept en qua grootte een beetje Formule 1 in het klein’, zegt hij enthousiast.

Hij heeft achteraf geen spijt van zijn keuze voor McLaren. Hij leerde veel over autoracen: ‘Bijvoorbeeld dat je niet altijd alles in eigen hand hebt, ongeacht wat je presteert. Wie betaalt, die bepaalt. Aan de andere kant ben ik ze ontzettend dankbaar. Zonder McLaren zat ik hier nu niet.’

Volgend jaar rijdt de man die hij versloeg om de Formule 2-titel wel in de hoogste klasse. De Canadees Nicholas Latifi werd afgelopen weekeinde in Abu Dhabi gepresenteerd als nieuwe Williams-rijder. Hij verdiende zijn stoel bij het Britse team dankzij zijn vader, een miljardair.

Financiële steun

Of hem dat irriteert? ‘Nee, ik heb juist veel respect voor Nicholas. Ja, hij heeft de financiële steun van zijn familie. Maar hij presteert wel. Geef die jongen een kans’, zegt De Vries. ‘Max (Verstappen, red.) zou zonder zijn achternaam ook niet alle kansen gekregen hebben die hij nu heeft gehad. Hij heeft ze alleen volledig benut en verdient nu alle aandacht die hij krijgt, als een van de besten.’

Over twee weken viert hij nog een groot feest met vrienden en familie om het jaar af te sluiten. Daarna stapt hij na een korte vakantie weer in het hectische raceleven. De Vries zit dit jaar al op zo’n 120 vluchten. Dat zal volgend jaar niet anders zijn.

‘Want het is niet zo dat na één Formule E-race mijn carrière in kannen en kruiken is’, zegt hij. ‘Nu vindt men je een goede rijder. Zodra je niet presteert, houdt dat heel snel op. Dus je moet blijven pushen.’ Waar het toe gaat leiden, weet hij niet. Misschien alsnog naar de F1? Hij moet lachen. ‘Ach. Er zijn veel coureurs die de Formule 1 hebben gehaald op een manier die niemand voor ogen had.’