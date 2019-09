Nummer één vrouwenploeg in wielrennen moet op sponsorjacht

De Nederlandse Chantal Blaak Beeld EPA

Boels-Dolmans, de nummer één-formatie in het vrouwenwielrennen, moet op zoek naar nieuwe sponsoren. Verhuurbedrijf Boels en groenvoorzieningsbedrijf Dolmans Landscaping maakten donderdag bekend na volgend seizoen te stoppen als naamgever.

De ploeg, opgericht in 2010, geldt al jaren als het beste team in het vrouwenwielrennen. Met de Britse Lizzy Armitstead, de Deense Amalie Dideriksen, Chantal Blaak en Anna van der Breggen leverde het de afgelopen vier jaar de wereldkampioen op de weg af. Sinds 2015 is Boels-Dolmans onafgebroken nummer één op de UCI-ranking.

Volgens Dolmans-eigenaar Erwin Janssen zijn sinds de oprichting alle doelstellingen op het gebied van zichtbaarheid en naamsbekendheid gerealiseerd. ‘Acht van de tien zakelijke contacten beginnen een gesprek niet meer over het bedrijf, maar over de wielerploeg. Het heeft een enorme impact gehad.’

In de nieuw te vormen ploeg zal Janssen aanblijven als teammanager en Danny Stam als ploegleider. De twee zijn er vast van overtuigd dat ze een geldschieter zullen vinden die net als Boels en Dolmans in totaal zo’n 2,5 miljoen euro in de ploeg wil steken. ‘Het vrouwenwielrennen zit op alle fronten in de lift. Voor een relatief laag bedrag kan een bedrijf op enorm veel exposure rekenen.’

Daarbij blijven de ambities recht overeind staan. ‘We zijn met onze ploeg gewend aan een bepaald niveau. Dat gaan we niet omlaag bijstellen.’

Janssen zegt al een paar oriënterende gesprekken met kandidaten te hebben gevoerd. De Limburger zet in op een internationaal bedrijf, dat een typisch vrouwelijk product of vrouwelijke diensten op de markt brengt. ‘Een bedrijf als Rituals, ik noem maar iets; zoiets zou mooi zijn.’

In tegenstelling tot veel andere ploegen, zoals Mitchelton-Scott, Trek-Segafredo of Sunweb, is Boels-Dolmans niet gelieerd aan een mannenploeg. ‘Het vrouwenwielrennen zit in ons dna. Dat willen we ook na 2020 uitstralen.’

Helemaal als een verrassing kwam het bericht over het stoppen van de sponsors niet. De ploeg liet eerder al weten zich niet in te schrijven als nieuwe Women’s WorldTour-formatie, omdat het geen garanties kon afleveren voor de toekomst.

Bij Boels-Dolmans staan onder meer Chantal Blaak, Amy Pieters en Anna van der Breggen onder contract. De regerend wereldkampioen wilde donderdag niet zeggen of ze er in 2021 nog bij is. ‘Ik denk na over mijn toekomst. Maar het gaat niet om één persoon, het gaat om de ploeg als geheel.’