Nuis terug aan de top na twee overwinningen op de 1.000 meter in Erfurt

De enige topschaatsers die op de 1.000 meters ontbraken, waren Pavel Koelizjnikov en Kai Verbij. De Rus startte vrijdag wel op de 500 meter, maar meldde zich met een liesblessure af voor de rest van het wereldbekerweekend. Verbij is nog altijd aan het revalideren van de blessure die hij opliep tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. Zijn coach Gerard van Velde berichtte in Erfurt positief over diens herstel. De Japanse Nederlander zal de Spelen halen, stelde Van Velde.



Onzekerder is de deelname van Denis Joeskov. De Rus moet vrezen voor uitsluiting van de Winterspelen omdat hij tien jaar geleden een schorsing opgelegd kreeg voor marihuanagebruik. Nuis houdt zich niet bezig met de perikelen rond de Russische deelname. 'Ik zie het wel', was zijn laconieke reactie voor de televisiecamera.



Zo heeft hij er niet altijd tegenaan gekeken. In het verleden uitte de Zuid-Hollander juist scherpe kritiek op de Russische schaatsers, maar hij wil zijn energie in het olympische jaar niet meer in die onvrede steken. 'Ik heb er zo weinig invloed op.' Inmiddels ziet hij de Russen - besmet of niet - zelfs liever wel dan niet aan de start. Dan kan hij ze tenminste verslaan en zo de mond snoeren. Bang is hij niet voor ze. Ook niet voor Joeskov. Op de 1.500 meter is de Rus sinds dit seizoen wereldrecordhouder, maar op de kilometer verwacht Nuis weinig tegenstand van hem. 'Op de 1.000 meter gaat- ie niet bij me in de buurt komen. Die is voor mij.'