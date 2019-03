Nuis rijdt wereldrecord op 1000 meter

Nuis zei vooraf dat hij een tijd van 1.06,30 voor hemzelf mogelijk achtte. De tweevoudig olympisch kampioen (1000 en 1500 meter) bleek echter nog iets sneller te kunnen op het Amerikaanse superijs, al was het nog zeker geen perfecte race.

In zijn eerste binnenbocht waaierde hij volledig uit zijn baan en kwam hij heel even voor de neus van tegenstander Havard Lorentzen terecht. De Noor bleek echter geen last van de ontketende Nederlander te hebben, waardoor een pijnlijke diskwalificatie uitbleef. Nuis besefte als geen ander dat hij daarmee door het oog van de naald was gekropen.

‘Nee, het was geen perfecte rit’, grijnsde Nuis, die vorige maand in Inzell zijn wereldtitel op deze afstand nog moest afstaan aan Kai Verbij. ‘Ik sneed die bocht helemaal verkeerd aan. Als Lorentzen iets sneller had gereden, hadden we elkaar geraakt, zeker weten. Dat was een mazzeltje, dat moet je soms ook hebben.’

Nuis (29) zei vooraf nog dat voor een wereldrecord alles moest kloppen. ‘Maar een wereldrecord met een foutje is ook top’, zei hij na afloop glunderend tegen de NOS. ‘Een wereldrecord heb ik altijd al willen hebben en nu heb ik hem. Dit was één van de doelen in mijn loopbaan.’

Persoonlijk record

Na de race van Nuis kwam ploeggenoot Thomas Krol nog heel dichtbij. De nummer twee van het WK vorige maand in Inzell kwam op de finishlijn welgeteld 0,07 seconde tekort: 1.06,25. Hij verbeterde zijn persoonlijke record niettemin met ruim 1 seconde.

In de laatste rit vielen ook wereldkampioen Kai Verbij en Pavel Koelizjnikov het wereldrecord van Nuis nog aan. De Rus, die eerder op zaterdag een wereldrecord reed op de 500 meter (33,61), opende zeer snel, maar kwam in de slotfase kracht tekort om een nieuwe machtsgreep te plegen (vierde in 1.06,47). Ook Verbij haalde het net niet (derde in een persoonlijk record van 1.06,34).

Bij de vrouwen bracht Brittany Bowe het wereldrecord op de 1000 meter op haar naam. De Amerikaanse schaatsster zegevierde voor eigen publiek op de Utah Olympic Oval in een tijd van 1.11,61. Daarmee verbeterde de wereldkampioene op deze afstand de tijd van de Japanse Miho Takagi, die in de voorgaande rit het wereldrecord met een tijd van 1.11,71 heel even in bezit had.