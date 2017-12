Nuis rijdt vlekkeloze 1.000 meter en kwalificeert zich met wereldrecord op laaglandbaan

Thomas Krol, die derde werd achter Nuis en Koen Verweij, is door de lage plaats van zijn positie in de selectievolgorde allerminst zeker van de Winterspelen. De mogelijke aanwijsplek voor Verbij is een extra bron van onzekerheid. Krol: 'Ik zou er begrip voor hebben als ze hem aanwijzen. Hij is dit jaar de beste van Nederland.'



Hij en Verbij zijn behalve ploeggenoten ook goede vrienden en tijdens het OKT kamergenoten. Het aanwijs-scenario hebben ze al doorgenomen. Als Krol zich zaterdag plaatst op de 1.500 meter, zijn specialiteit, is hij bereid plaats te maken voor Verbij als hij in februari hersteld is. 'Als hij fit is kan hij olympisch goud winnen, maar als hij niet fit is, wil hij zeker dat ik rijd.'