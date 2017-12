Nuis en Verweij zeker van startplek op Winterspelen

Die vermaledijde tweede plek

Tijdens het kwalificatietoernooi is er een last van Nuis' schouders afgevallen. De druk was hoog omdat hij nog nooit eerder de Spelen haalde. Dat hij vorig seizoen wereldkampioen werd op de 1.000 en 1.500 meter gaf hem maar weinig steun. 'Ik had in het begin van dit seizoen geen platte prijs gereden. Tegelijkertijd verwachtte iedereen dat ik er hier met twee tickets vandoor ga.'



Het waren zware dagen in de aanloop naar de races, maar Nuis hield zijn hoofd koel. 'Het was killing. Ik heb met oogkleppen op geleefd. Als ik zenuwachtig was ging ik even bellen met thuis. Ik heb puur naar mijn gevoel geluisterd, de hele dag.'



De bevrijding zal van relatief korte duur zijn, want in februari in Pyeongchang zal de spanning vanzelf weer toenemen. Dan zal hij niet alleen met de buitenlandse concurrenten, maar ook weer met Verweij af moeten rekenen. Die was er niet zo rouwig om dat hij in Thialf niet won.



'Voor mij is het misschien wel goed dat ik hier tweede word.' Waarom dat precies goed zou zijn, dat lachte de 27-jarige Noord-Hollander weg, maar de ondertoon was duidelijk. Zo blijft hij gretig genoeg om vier jaar na die vermaledijde tweede plek in Sotsji het goud te grijpen.