Nuis en Krol hervinden vorm, maar ook Stolz en Leerdam gedijen in de ijle lucht van Calgary

Jutta Leerdam zondag na haar zege op de 1.000 meter Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Twee op een rij

Voor de schaatsers was het dubbele wereldbekerweekend in Calgary voordelig. Zij hoefden niet tussendoor hun spullen in te pakken en door te reizen. Dat bood rust om te wennen aan de omstandigheden op de Olympic Oval, waar op 1.105 meter hoogte de lucht ijler is dan hier.

In het eerste weekend vielen de tijden tegen. Door jetlags, de hoogte, het ijs. In het tweede weekend ging het als vanouds razendsnel. De 500-metermannen naderden de 34-secondengrens, Ted-Jan Bloemen reed een baanrecord op de 10 kilometer en het regende persoonlijke records.

Om die trend volledig toe te schrijven aan het dubbele weekend gaat misschien ver. In het verleden werd Calgary vaak in combinatie met Salt Lake City aangedaan en werd er in tweede instantie ook harder gereden. Maar een gunstig effect van blijven plakken lijkt er toch wel degelijk te zijn.

Leerdam consistent

Niet voor niets had Jutta Leerdam tot deze winter maar één wereldbekerwedstrijd gewonnen, vertelde ze begin deze winter. Pas als de druk echt hoog is, is zij op haar best. Dat is bij kampioenschappen en niet bij wereldbekers.

In de weken die volgden logenstrafte zij haar eigen uitspraak met vier achtereenvolgende wereldbekerzeges op de 1.000 meter. In Calgary deed ze dat tweemaal met een grote voorsprong. Dat terwijl het helemaal niet zo goed ging, zei ze. Dat kan een verkapt dreigement aan de concurrentie zijn: ik kan nog veel beter.

Haar consistentie is indrukwekkend. Alleen de Koreaanse Kim Min-sun won dit seizoen even vaak, op de 500 meter. Maar Leerdam wil meer en dat blijkt niet eenvoudig. Op de 500 meter viel ze na drie eerdere podiumplaatsen juist afgelopen weekend er net naast. Op de 1.500 meter, die ze ook aan haar portefeuille heeft toegevoegd, komt ze nog niet in de buurt van de medailles.

De 10: geen Nederlands onderonsje

Lang was het idee dat buiten Nederland mensen de 10 kilometer te saai vinden om naar te kijken, laat staan om te beoefenen. Maar de afgelopen jaren moest dat beeld van een eentonig Nederlands onderonsje bijgesteld.

De stayerstrijd werd internationaler, ook dankzij de overstap van Ted-Jan Bloemen. In 2018 werd hij als Canadees olympisch kampioen. In Bloemens kielzog kwam Graeme Fish op, wereldkampioen in 2020. En hoewel de afgelopen twee jaar een man met Nederlandse achternaam domineerde, was dat een Zweed: Nils van der Poel.

Afgelopen weekeinde was de enige 10 kilometer in de wereldbekercyclus. Van der Poel is gestopt, Bloemen was veroordeeld tot de B-groep en Fish nog niet in vorm. De zege leek klaar te liggen voor Nederland. Specifieker, voor Patrick Roest.

Niks ervan. Davide Ghiotto won. De 29-jarige Italiaan, die in Beijing brons pakte, onderstreepte dat de langste afstand een internationale aangelegenheid blijft.

Valse start goed gemaakt

Daar was de grijns van Kjeld Nuis weer, na zijn zege op de 1.500 meter van vrijdag. Zijn schaatsseizoen was door een liesblessure met een achterstand begonnen. Hij kon niet deelnemen aan het werelbekerkwalificatietoernooi en moest hopen op een aanwijsplaats van de schaatsbond.

Die kreeg hij. Het eerste treffen in Stavanger kwam nog te vroeg, maar daarna was hij er weer bij. Afgelopen weekend bewees de regerend olympisch kampioen weer dat hij kon winnen, voor Jordan Stolz en Thomas Krol.

Krol had op zijn beurt ook al een stroeve seizoensopening. De olympisch 1.000-meterkampioen worstelde met zijn lijf en zijn techniek. Een stijve rug zat soepel schaatsen in de weg. Op ‘zijn’ 1.000 meter lukte het maar niet om het podium te halen, tot zondag.

Winnen was er nog niet bij, maar met de tweede plaats laat Krol zien de weg omhoog weer gevonden te hebben. Olympische klasse verloochent zich niet.

Stolz veert terug

Gevraagd naar Jordan Stolz reageerde Kjeld Nuis eerder deze schaatswinter opvallend fel. De Amerikaan werd te groot gemaakt, waarschuwde de Nederlander. Na zeges op de 1.000 en 1.500 meter in Stavanger, en deelname aan de 500 en 5.000 meter daar, was de pas 18-jarige Stolz tot de nieuwe Eric Heiden bestempeld.

Zo makkelijk is het niet om te winnen, zei Nuis. De ene week is de andere niet. Hij kreeg gelijk. Stolz haalde na die eerste wereldbeker in Noorwegen het podium niet meer.

Tot dit weekend. Vrijdag keerde hij er terug met zilver op de 1.500 meter, zaterdag met dezelfde uitslag op de 500 meter. Zondag voegde hij daar 1.000-meterzege aan toe.

De vergelijking met Heiden, superman van de Spelen van 1980, is overtrokken. Met zijn talent op de 500, 1.000 en 1.500 meter en zij belangstelling voor het allrounden is het beter om Stolz om te dopen tot de nieuwe Shani Davis, iemand die hij van bovendien van zijn thuisbaan in Milwaukee kent.