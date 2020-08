Nu wereldster Messi onmiddellijk weg wil bij Barcelona staat alles rondom trainer Ronald Koeman in brand

Lionel Messi, eerder deze maand tijdens de afstraffing (8-2) van zijn ploeg door Bayern München in de Champions League. Beeld BSR Agency

Oranje hervormen? Met terugwerkende kracht lijkt dat een veredeld vakantiebaantje geweest voor Ronald Koeman (57), vergeleken bij de kolkende revolutie bij Barcelona waarin hij zich staande moet zien te houden. De reuring alom leidt zelfs tot ‘oorlog’, zoals de Spaanse krant Marca schrijft, nu sterspeler Lionel Messi (33) heeft aangegeven dat hij onmiddellijk wil vertrekken.

Wat er gebeurde vanaf het moment dat het nieuws over Messi dinsdagavond naar buiten kwam – van supporters die zich verzamelden rond Camp Nou, via woede, opwinding en ontzetting op sociale media tot een stortvloed aan analyses – was nauwelijks bij te houden en werpt tevens fel licht op de zwaarte van de opdracht voor Koeman.

Alles lekt rond Camp Nou. Althans, elk medium heeft zijn theorie, zijn bron bij het bestuur, zijn denkrichting. Het is zelfs een van de oorzaken van Messi’s boosheid; dat alles in de krant komt. Al die stukken over zijn ook achter de schermen allesbepalende aanwezigheid, hij heeft er schoon genoeg van.

Zo wordt ook gemeld dat hij hevig teleurgesteld is in Koeman, omdat de trainer tijdens hun kennismakingsonderhoud vorige week zou hebben gezegd dat het voorbij is met de privileges, wat die ook precies mogen inhouden. ‘Totale onzin’, stelt Koemans’ zaakwaarnemer Rob Jansen, maar dat houdt geen enkele publicatie tegen. Het spel is en blijft in volle gang.

Minuut

De woede van Messi op Barcelona en de nieuwe trainer groeide omdat Koeman naar het schijnt in een telefoongesprek van een minuut aan spits Luis Suarez vertelde dat hij moet vertrekken. Suarez is buurman en vriend van Messi. Al zoveel vrienden van de dribbelaar verdwenen door de jaren heen: Guardiola, Puyol, Iniesta, Xavi, Neymar. Messi voelt zich niet meer thuis in de stad waar hij twintig jaar woont, na zijn emigratie uit Argentinië.

Messi was dus al een beetje klaar met Barcelona, met de streken van voorzitter Bartomeu, met het aankoopbeleid, met de prestaties, met alles eigenlijk. Koeman kon hem blijkbaar niet overtuigen de spil te blijven van een verjongd elftal.

Koeman is inmiddels twintig jaar hoofdtrainer, van achtereenvolgens Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton en Oranje. Succes en deceptie wisselden elkaar in adembenemend tempo af. Nu beleeft hij een crisis terwijl hij nog nauwelijks is begonnen, bij de grootste club waar hij ooit werkte, met de allergrootste speler als katalysator.

Ronald Koeman (rechts) bij zijn presentatie als nieuwe trainer van FC Barcelona, een week geleden. Beeld AP

Kijk naar de foto’s van een week geleden van Koeman en zaakwaarnemer Rob Jansen, poserend in Camp Nou, met een mondkapje in clubkleuren. Droom uitgekomen. Twee dagen later weer foto’s, nu van de assistenten Henke Larsson en Alfred Schreuder. Allemaal blije gezichten. Een week later staat alles in brand.

Een oorlog die moeilijk te winnen is, want Messi is een generaal met een maximum aantal onderscheidingen op zijn revers. Zelfs als generaal buiten dienst zal hij de stemming bepalen. Natuurlijk: als hij vertrekt levert hij vermoedelijk geld op dat Barcelona kan aanwenden om de selectie te verversen. Waarschijnlijk geen 700 miljoen, zoals in de clausule van zijn nog één jaar lopende contract staat. Waarschijnlijk gaat hij ook niet voor niets, nu Messi denkt dat hij zo weg mag vanwege een andere clausule.

Perceptie

Blijft Messi alsnog, dan is Koeman in zekere zin gebonden. Als Messi vertrekt, komt dat een beetje door Koeman, zeker in de perceptie. Koeman is een icoon in Catalonië, degene die Barcelona de eerste zege in de Champions League (toen nog Europa Cup I) bezorgde, maar bij de volgende vier Europese bekers was Messi betrokken. De dribbelaar ligt vers in miljoenen geheugens. Hij is het idool van de jeugd, de man die het onmogelijke op een voetbalveld verbeeldt. Een doorgaans zwijgzame, met zijn voeten sprekende eenling over wie niemand precies weet wat hij denkt en hoe groot zijn macht en invloed werkelijk is.

Koeman heeft van de omstreden voorzitter Bartomeu een vrijbrief gekregen om het elftal te hervormen. Elke dag vallen namen: Rakitic en Suarez weg, Coutinho terug, Busquets en Alba mogen zich nog eens bewijzen. En dan volgt de klap: Messi wil weg, als dat tenminste meer is dan een truc om Bartomeu te verjagen.

Koeman kreeg ongeveer dezelfde opdracht bij Valencia, bijna dertien jaar geleden. Schoonmaken, maar dan in een bijkeuken, vergeleken bij de balzaal van Barcelona. Aanvoerder Albelda stapte zelfs naar de rechter, omdat hij geen speeltijd meer kreeg. De prestaties bleven achter. De supporters kozen voor Albelda en co, zelfs toen Koeman de beker won. Zo kan het nu ook gaan. Als Messi vertrekt, heeft Koeman snel een team nodig met aansprekende prestaties. Zodat de mensen kunnen vergeten dat Messi bij Barcelona voetbalde, voor zover ze de tovenaar überhaupt kunnen vergeten.