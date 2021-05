Nu stuit mountainbiker Mathieu van der Poel op iemand van zijn eigen soort: Tom Pidcock

Mathieu van der Poel in Nové Mesto Beeld Bartosz Wolinski

Het is de plek waar Mathieu van der Poel hoopt het vertrouwen op de mountainbike terug te winnen, weer het idee te krijgen dat hij in het circuit te kloppen man is. Het parcours in Nové Mesto, in Boheems bos, ligt hem, met korte en steile klimmen en technisch uitdagende passages over rotsen en grillige netwerken van boomwortels.

Het lukt zondagmiddag maar ten dele. Vorige week in het Zuid-Duitse Albstadt, waar hij als zevende eindigde, stuitte hij nog op dikke bandenspecialisten als olympisch kampioen Nino Schurter en diens landgenoot Matthias Flückiger. Nu moet hij zijn meerdere erkennen in iemand die net als hij buiten de gevestigde orde wordt gerekend: Tom Pidcock, nog maar 21 jaar. Ze hebben elkaar de afgelopen maanden goed leren kennen, van wedstrijden op de weg en in het veldrijden. De Brit, vijfde in Albstadt, blijft de Nederlander nu één minuut voor. Groter is het verschil tussen de nummers één en twee in het Tsjechische decor tijdens een wereldbekerwedstrijd niet geweest. Het is de eerste Britse zege in deze categorie sinds 1994.

Van der Poel blijkt na afloop niet ontmoedigd. ‘Ik voelde me beter dan vorige week. Ik heb mijn eigen tempo kunnen rijden. Ik had jammer genoeg geen antwoord op Toms aanval, maar ik ben blij met mijn tweede plaats.’ De Brit plaatst zijn versnelling in de derde van de zes af te leggen ronden, nadat ze met z’n tweeën al snel afstand hadden genomen van de andere deelnemers. Snel bouwt Pidcock zijn voorsprong uit.

Spekglad

De paden en het gesteente liggen er als gevolg van regen in de afgelopen dagen spekglad bij. De renners kampen met slippende achterwielen op blootliggende wortels en moeten op rotsige stukken omhoog geregeld van de fiets. Maar Pidcock lijkt er wel overheen te fladderen, op een enkele passage na kan hij in het zadel blijven zitten. ‘Ik geloof dat ik voor mountainbiken geboren ben’, verklaart hij na zijn allereerste overwinning bij de elite; hij is regerend wereldkampioen in de leeftijdscategorie onder de 23 jaar. Hij zat er al op als jochie in Yorkshire, hij zit er nog geregeld op om te ontspannen tussen de wedstrijden op de weg. ‘Dat ik al in mijn tweede poging win, is eigenlijk krankzinnig.’

Het is Van der Poel andermaal opgevallen, als hij zondag op de steilste klim moet lossen: het voordeel van zo’n lichtgewicht is dan wel erg groot. Pidcock weegt 58 kilo, volgens sommige noteringen nog veel minder. Zelf moet hij 75 kilo meetorsen. Pogingen om gewicht te verliezen zijn in het verleden wel ondernomen maar intussen gestaakt. Het ging ten koste van zijn spierkracht. ‘Ik ben al mager, ik zit op de limiet, ik kan er niet veel meer aan doen.’

Volgens Van der Poel, die vrijdagavond in de shorttrack Pidcock nog had geklopt in een sprint, heeft hij op de mountainbike nog niet het niveau bereikt, waarmee hij twee jaar geleden de wereldtop telkens de maat nam. Met achtereenvolgens een hoogtestage in de Alpen en deelnames aan de Ronde van Zwitserland, het NK op de weg en de Tour de France hoopt hij de vereiste scherpte wel te bereiken voor de olympische mountainbikerace in Tokio. Daar zal hij ook Pidcock weer treffen.

Rugklachten

Dat hij met dit programma pas laat overstapt van de racefiets naar de mountainbike, accepteert hij als gegeven, al leverde dat in Albstadt wel rugklachten op, het gevolg van een andere positie op de fiets en het vele klimmen vanuit het zadel. ‘Het is niet ideaal, maar ik moet ermee omgaan.’ Het plan was zich vorig jaar alleen op Tokio te richten, gevolgd door een entree in de Tour in 2021. Het uitstel van de Spelen als gevolg van de corona-uitbraak doorkruiste dat scenario. Het is geen optie in Frankrijk toch maar niet aan de start te verschijnen. ‘Ik begrijp dat ik er moet zijn, voor de ploeg, voor de sponsors. Het voelt ook niet echt als een verplichting. Het is toch mooi om er deel van uit te maken.’ Maar deze verzekering is er ook: ‘Ik zal altijd de Spelen in mijn achterhoofd houden.’ De mountainbike gaat dan ook meer op trainingskamp naar La Plagne.

Na Tokio verdwijnen de ambities op deze discipline niet naar de rommelzolder. Van der Poel wil de combinatie met de weg nog zeker tot en met de Spelen in Parijs voortzetten. In Nové Mesto hadden ze er ook lucht van gekregen. Komt hij volgend jaar terug, was de vraag na de finish. Reken maar, luidde het antwoord. Hij had genoten, dit is toch het onderdeel dat hij het meest liefheeft. Nog wat meer regen, dat had het nog mooier gemaakt. Voor Tom Pidcock was het deze zondag al mooi genoeg, zo.