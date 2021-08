Nu Schmidt beschikt over tactisch ervaren krachten, kan de PSV-trainer het elftal naar zijn hand zetten

Marco van Ginkel is het middelpunt van vreugde bij PSV na de 3-0 van Yorbe Vetessen tegen Ajax. In de opening van dit seizoen Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

1. Het systeem

PSV voetbalt dit seizoen in een systeem dat beter past bij de ploeg. Alsof de spelers het knellende kostuum van vorig jaar hebben uitgedaan en nu een jasje dragen dat veel natuurlijker om de schouders zit. Makkelijker aan te trekken bovendien.

In het veelbesproken 4-2-2-2-systeem was vorig seizoen een belangrijke rol weggelegd voor de backs Philipp Max en de naar Internazionale vertrokken Denzel Dumfries (zie graphic). Zonder echte buitenspelers voor zich denderden zij als sneltreinen over de linker- en rechterkant naar voren om de voorzetten te geven. Het was een extra aanvallend wapen, al schoot PSV zichzelf er net zo vaak mee in de voet.

Tegenstanders profiteerden naar hartenlust van de ruimtes die de voortdurend mee opkomende Max en Dumfries achter zich lieten. Zodra de tegenstander de bal had veroverd, vielen grote gaten in de verdediging van PSV.

In het 4-2-3-1-systeem dat Schmidt dit seizoen hanteert, zijn de buitenspelers in de persoon van Cody Gakpo en Noni Madueke teruggekeerd (zie graphic). In tegenstelling tot vorig seizoen spelen zij veel meer tegen de zijlijn aan. Met hun snelheid, acties en dribbels moeten zij in balbezit in eerste instantie zorgen voor dreiging en voorzetten vanaf de zijkanten. Precies waarvoor zij zijn opgeleid.

Bijkomend voordeel: als Gakpo of Madueke balverlies leidt, staat er altijd nog een back achter hen om de tegenstander op te vangen. Het is een van de redenen dat PSV niet meer zo makkelijk geslacht wordt als het de bal verliest en het stabieler oogt dan vorig seizoen.

2. Selectie op tijd op orde

Het moet voor Schmidt een geschenk uit de hemel zijn geweest. Tijdens de eerste training in juni stonden de vijf aanwinsten, Joël Drommel, André Ramalho, Davy Pröpper, Marco van Ginkel en Phillipp Mwene, allemaal op het veld. Daarnaast waren ook Mario Götze en Eran Zahavi er vanaf het begin bij.

Hoe anders was dat vorig seizoen in de eerste weken van Schmidt als trainer bij PSV. De Duitse coach wilde een nieuwe speelstijl introduceren, maar moest geduld hebben met de broodnodige versterkingen. Ibrahim Sangaré, Zahavi en de niet geheel fitte Götze sloten pas vanaf eind september aan, toen de competitie al een paar weken onderweg was.

Gevoelsmatig liep Schmidt achter de feiten aan, omdat de wedstrijden elkaar snel opvolgden in het door corona ingekrompen seizoen en er weinig tijd was om te trainen. Met die ervaringen ging technisch manager John de Jong deze zomer al vroeg de markt op. Wetende dat de ploeg snel in vorm moest zijn voor de cruciale wedstrijden in de voorronden van de Champions League.

Schmidt gebruikte de voorbereiding om verder te slijpen aan zijn speelwijze en profiteerde tegen Galatasaray en FC Midtjylland van het werk dat De Jong in een vroeg stadium verrichtte. Hij had de luxe om middenvelder en oranje-international Pröpper op de bank te laten beginnen, al zoekt de club voor het eind van de maand naar nog drie of vier aanwinsten op andere posities.

3. Nieuwe leiders

‘De houding van onze ploeg is beter dan vorig seizoen’, zei Schmidt na de gewonnen Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. ‘Het gaat om het team. Als dat goed functioneert, zullen individuele spelers daarvan profiteren. Zo hoort de volgorde te zijn.’

Het was een even opvallende als veelzeggende uitspraak na een seizoen waarin Dumfries, Donyell Malen en Pablo Rosario de eerste, tweede en derde aanvoerder van PSV waren. En waarin Mohamed Ihattaren, het talent dat zich stelselmatig onbegrepen voelde en dit seizoen verbannen is, voor onrust zorgde door voortdurend met Schmidt overhoop te liggen.

Met de komst van Ramalho (29), Van Ginkel (28) en Pröpper (29) haalde PSV niet alleen kwaliteit, maar ook ervaring en leiderschap in huis. Daar ontbrak het de ploeg vorig seizoen aan. Tactisch betrouwbare spelers bovendien, over wie Schmidt het in zijn eerste seizoen zo vaak had en op wie hij blindelings kan vertrouwen.

Samen met Zahavi en een fitte Götze zijn de nieuwelingen de leiders van het gepimpte PSV. Schmidt zei al eens dat een ploeg alleen succes kan hebben als die een goede teamspirit, een duidelijke hiërarchie en leiders heeft. In die zin heeft PSV een belangrijke stap gezet.