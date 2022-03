Nu Mohoric zijn geheime wapen verklapt heeft kan niemand meer zonder

Ik ben er nog niet uit: is de dropper post een competitief strijdmiddel of is het een gehandicaptenvoorziening?

Een dropper post is een zadelpen die door een druk op een knopje op het stuur een paar centimeter zakt. Met een volgende druk op het knopje komt het zadel in de oorspronkelijke positie terug. In het mountainbiken is het mechaniek al een hele tijd in zwang. Zo’n 95 procent van de wedstrijdfietsers zweert erbij.

Volgens experts biedt de dropper post twee voordelen tijdens afdalingen. Een: het zwaartepunt wordt verlaagd waardoor de controle over het vehikel toeneemt. Twee: het is aerodynamischer.

De experts verbazen zich erover dat in het wegwielrennen de merites van de niet verboden dropper post pas afgelopen zaterdag tijdens Milaan-Sanremo werden onderkend, en dan nog maar door één coureur.

Zoals intussen geboekstaafd in het grote wielergeschiedenisboek sloeg Matej Mohoric het futiele maar beslissende gaatje in de ‘zeer technische’ afdaling van de Poggio, op luttele kilometers van de meet. Een meesterdaler was hij al, nu is hij de eerste meesterdaler met dropper post die een ‘monument’ op zijn naam schrijft.

Ik zat voor de televisie. Ik zag een man zich compromisloos naar beneden storten. Twee keer onderging ik een bijna-doodervaring. Het was alsof Matej Mohoric zijn jonge vaderland Slovenië verdedigde tijdens een door Poetin geïnitieerde bevrijdingsoperatie.

Hoewel ik niet wist dat Mohoric van plan was een dropper post als geheim wapen in te zetten prees ik hem op de top van de Poggio de hemel in: die zit er dus nog altijd bij, dat wordt zo meteen een kwaaie klant.

Het gekke was dat Mohoric na aankomst geen geheim maakte van zijn geheime wapen. Honderduit praatte hij over het even eenvoudige als doeltreffende mechaniek. ‘Vandaag heb ik het wielrennen vernietigd! Niemand die het nog zal wagen zonder dropper post aan de start te verschijnen!’

Nog gekker werd het toen Mohoric zijn verhaal deed over de eeuwigdurende aanloop naar de finale van de meest oninteressante koers van het jaar. Een voor een enterde hij de voortkabbelende concurrenten: kijk eens wat ik heb vandaag, een dropper post, probeer me niet te volgen straks!

Dat hij er van uitging er ‘straks’ nog gewoon bij te zitten zegt iets over zelfvertrouwen en maniakaliteit. Milaan-Sanremo veroveren op een strookje asfalt van een paar kilometer was sinds zijn kindertijd een obsessie.

Ploegmaatje Pogacar, de onklopbare zonder dropper post, probeerde vier keer te ontsnappen op de beklimming. Vergeefs. Ook hij kreeg op te top te verstaan: ‘Probeer me niet te volgen’. Pogacar drong niet aan: gekte is ook een strategie.

Nu Mohoric zijn geheime wapen verklapt heeft kan niemand meer zonder. Voor de mindere dan wel de zekerheid zoekende daler is de dropper post een fijne en betaalbare gehandicaptenvoorziening. Voor al de rest is het de kortste weg naar het mortuarium.