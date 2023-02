Nu Jutta Leerdam de 1.500 meter beheerst, ligt olympische glorie in Milaan binnen handbereik

Jutta Leerdam in actie op de 500 meter tijdens de NK afstanden, vorig weekeinde in Thialf. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Jutta Leerdam is de beste Nederlandse schaatsster van dit moment: ongenaakbaar op de 1.000 meter, goed voor diverse wereldbekermedailles op de 500 meter, en bij de WK afstanden over drie weken voor het eerst deelnemer aan de 1.500 meter. Daarmee rijst de vraag: kan zij over drie jaar uitgroeien tot een drievoudig olympisch kampioen, zoals Ard Schenk (1972), Yvonne van Gennip (1992) en Irene Schouten (2022)?

‘Het lijkt mij mooi om straks richting de Olympische Spelen op drie afstanden kans te hebben, in plaats van alles op die 1.000 meter te gooien’, zegt Leerdam over haar olympische kansen in 2026, bij de Winterspelen in Italië.

Op de 1.000 meter is ze thuis. Ze won in 2020 de wereldtitel en bemachtigde olympisch zilver, een jaar geleden in Beijing. Begin maart is ze de torenhoge favoriet voor winst bij de WK afstanden in Thialf. Maar ook op de 500 meter is ze inmiddels kansrijk. Daarover zegt de 24-jarige Zuid-Hollandse met een volgersaantal van vier miljoen op Instagram: ‘Ik hoorde een paar jaar geleden altijd: waarom rij je eigenlijk nog 500 meters, Jutta? Omdat ik elke keer tiende werd.’

Nu denkt Leerdam: als ik op de 500 meter kan strijden met de wereldtop, waarom dan niet ook op de 1.500 meter? In Thialf heeft ze de respectievelijk de tweede en vierde tijd van alle actieve schaatssters gereden (zie graphic). Haar coach Jac Orie: ‘Als alles lukt, denk ik toch dat ze gevaarlijk kan worden voor een internationaal podium.’

Lijden

Gemakkelijk is de 1.500 niet. Toeschouwers zien dat ze pijn lijdt op die afstand. Tegen het einde van haar rit ziet het er vaak uit alsof ze bijna niet meer vooruitkomt, alsof elke spier in haar benen is verzuurd. Zij, mondiaal sprintkampioene op de vierkamp, weet dat ze geen keus heeft. Ze moet op de 1.500 meter hard vertrekken. Ze moet de snelheid, die ze zo makkelijk maakt, gebruiken om vervolgens te hopen dat haar verval in de laatste van de bijna vier ronden beperkt blijft.

Of ze de schaatsmijl leuk vindt? ‘Nee’, zegt ze weifelend – het antwoordt dat het gros van de schaatsers geeft. Al voelt de ene keer minder zwaar dan de andere. Ze zal er nooit voorzichtiger om beginnen. ‘Ze is niet kinderachtig’, typeert Orie haar.

Leerdam: ‘Misschien is het een Westlandse mentaliteit. Van: ik heb niets te verliezen. Gewoon schijt, hard erin, ik word toch wel moe. Ik wil ook niet opgeven. Ik heb sinds dit seizoen wel het gevoel dat ik meer thuis hoor op die afstand dan eerst. Maar nog steeds had ik niet verwacht dat ik me zou plaatsen voor de WK.’

Dat ze begin maart op de WK naast de 500 en 1.000 meter ook de 1.500 meter schaatst is te danken aan de programmering. Bij de NK afstanden, vorig weekeinde, was de schaatsmijl de eerste afstand. Orie: ‘Als dat bij de WK ook zo zou zijn, hadden we niet gereden.’ Dan is de belasting te groot en bestaat het risico dat ze nog niet voldoende hersteld is van haar inspanning op de 1.500 meter voordat ze aan haar favoriete en kansrijkste afstand begint. Nu wordt de mijl een toetje in een weekeinde waarin de 1.000 meter centraal staat.

Bij de Winterspelen van 2026, in Italië, is dit evenmin een probleem: dan wordt er gedurende twee weken slechts een afstand op een dag gereden, waardoor het makkelijker is om op meerdere afstanden uit te komen.

Kansen in Milaan

Orie ziet daardoor kansen voor de Spelen van Milaan, al wil hij tegelijkertijd de verwachtingen temperen. ‘We zullen zien hoe ver ze komt.’ Leerdam is optimistisch over haar kansen: ‘Ik denk echt dat er nog rek in zit. Ik heb altijd gedacht: dit kan ik niet, dit kan ik niet en dit niet, maar uiteindelijk kon ik het wel. Nu win ik wél die 1.000 meters allemaal. Ik wil niet denken dat er bij mij een limiet op staat, ik heb het gevoel dat er straks ineens een tijd komt dat ik ook op de 1.500 meter kan gaan winnen.’

Leerdam is niet de eerste topschaatser die de 500, de 1.000 en de 1.500 meter wil combineren. Kjeld Nuis rijdt alledrie de afstanden bijvoorbeeld, Thomas Krol ook, maar voor beide olympisch kampioenen geldt: de 500 meter is bijzaak, daarop zijn zij niet kansrijk bij de belangrijkste internationale wedstrijden. Datzelfde gold voor Marianne Timmer. Zij won in 1998 goud op de 1.000 en 1.500 meter, maar kwam ook uit op de 500 meter. Orie: ‘Zo’n type is het. Maar Jutta is even sneller.’

Jutta Leerdam en haar coach Jac Orie na afloop van de 1000 meter tijdens de NK afstanden. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Gevraagd hoe hij de kansen van Leerdam inschat, internationaal op de 1.500 meter, zegt Nuis: ‘Niet hoog. Ze heeft veel meer kans op die andere twee afstanden, ik denk dat ze net te weinig inhoud heeft voor de 1.500 meter. Maar’, zegt hij mede gebaseerd op eigen ervaring, ‘ik denk dat haar 1.000 meter hier wel veel beter van wordt. Ze kwam altijd als Bambi die laatste bocht uit op de 1.000 meter. Dat doet ze nu niet meer, omdat ze die hardheid heeft.’

Dat is ook exact waarom Orie haar de 1.500 meter laat rijden: als training. ‘Ga maar kijken naar de mensen die de beste laatste rondjes rijden op de 1.000 meter, zij rijden allemaal een vrij goede 1.500 meter. Haar laatste rondjes zijn beter geworden door die afstand erbij te halen als training. Dat is een beetje wat het is. Kijk, ik denk ook dat ze gevaarlijk kan worden voor een podium 1.500 meter, maar als het moeilijk wordt in een wedstrijdprogramma, laat je hem vallen.

Er kleven risico’s aan het schaatsen van meerdere afstanden. Zeker de combinatie van 500 en 1.500 meter is riskant. ‘Voor je het weet kost het je je sprint’, zegt Orie. Specifiek trainen voor de schaatsmijl doet hij met Leerdam niet. ‘Dan zou je middellange intervallen doen, maar die bijten vaak met je 500 meter, met je opening.’ Simpel gezegd: een schaatser wordt minder snel.

Ploegenachtervolging

Oud-schaatskampioen Rintje Ritsma denkt dat ook. ‘Ze kan heel ver komen op de 1.500 meter, maar uiteindelijk kom je dan weer tekort op de 500 meter.’ In tegenstelling tot Orie zou hij juist prioriteit geven aan de langste twee afstanden. ‘Ze is een powervrouw. Ik denk dat qua lichaam de 1.000 en 1.500 meter beter bij haar passen dan de 500 meter.’

Sterker nog, de dit seizoen aangestelde bondscoach die verantwoordelijk is voor de ploegenachtervolging, polste eerder dit seizoen bij de kopvrouw van Jumbo-Visma of ze wat voelt voor het rijden van een vierde olympische afstand. Hij zei: ‘Ik denk dat jij ook een goede ploegenachtervolging kunt rijden.’

Dat vertrouwen baseert Ritsma op de manier waarop Leerdam schaatst. ‘Ze kan heel zuinig rijden, ik denk dat zij van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Maar je moet wel uren met haar maken om de juiste positie in de groep te bepalen.’

Voorlopig lijkt dit er echter niet van te komen. Leerdam over het gesprek: ’Ik moest lachen en dacht: dat vind ik best een compliment, bedankt. Misschien ooit, aan het einde van mijn carrière. Nu heb ik het echt wel heel druk.’

Orie is stelliger. Hij ziet de ploegenachtervolging niet zitten. ‘Nee joh, dat moet niet doen. Je kunt niet alles. Als je alles wil, krijg je niks. Dat is altijd zo.’

Toch beaamt ook haar trainer dat Leerdam meerdere opties heeft. Ze zit precies tussen de 500 en 1.500 meter in. ‘Daardoor kan ze twee kanten op. Ze is een rondjesrijder, met tegenwoordig een heel goede opening. Ik denk dat ze het uiteindelijk een keer alle drie kan.’

Voorlopig lijken haar podiumkansen op de 500 meter groter dan op de 1.500 meter. Leerdam noemt de 1.500 meter haar derde keus. Orie: ‘We doen het erbij: als-ie lukt, lukt-ie. Maar de 1.000 meter staat op één, de 500 meter op twee, de 1.500 meter op drie, dan komt er nog een heel stuk’, zegt Orie. Dan laat hij een stilte vallen en begint te lachen. ‘Dan nóg een stuk en dan komt die team pursuit.’