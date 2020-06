Nu je het zegt: het EK voetbal had vrijdag moeten beginnen

De beker voor de winnaar van het EK voetbal. Beeld AP

Euro 2020, wanneer zou dat ook weer beginnen?

Vrijdag, in Rome, met Italië - Turkije. De eerste wedstrijd van Oranje was Nederland – Oekraïne geweest, op 14 juni in Amsterdam. Alleen: het coronavirus gooide ook de sportkalender overhoop.

Op 2 maart was nog een congres van de Uefa in Amsterdam, met een diner in de Beurs van Berlage en elkaar hartelijk begroetende bestuurders uit alle landen. Op soepele wijze manoeuvreerde Ruud Gullit de genodigden door het programma van zestig jaar EK. Illusionist Hans Klok toverde KNVB-voorzitter Just Spee weg en weer terug en nee, Spee mocht niet verklappen hoe dat was gegaan. Illusie moet illusie blijven.

De desillusie kwam later. Tijdens het congres was even over corona gesproken, ‘maar niemand wist dat het zo ernstig zou worden’, aldus Gijs de Jong, de Nederlandse toernooidirecteur. ‘Dat kunnen we naïef noemen, maar dat gold dan voor meer mensen. We hadden gehoopt dat het virus aan ons voorbij zou trekken. Een paar weken na het congres was het EK met een jaar uitgesteld.’

Is zo’n afgelasting ook een hele operatie?

De Jong: ‘Het is een zaak van contracten opzeggen, ook van personeel. We waren heel teleurgesteld. Twintig jaar na het EK in Nederland en België zouden we weer wedstrijden op een toernooi in Amsterdam spelen. Voor het eerst in zes jaar was Nederland geplaatst voor een eindtoernooi. We verheugden ons op een geweldig jaar. Eerst het Songfestival, dan de Formule I, het EK en al die andere evenementen. Alle contracten zijn ontbonden. Het is een schrale troost dat het toernooi is verplaatst naar 2021. Voor dat uitstel had overigens iedereen begrip.’

Is het uitstel gunstig voor het Nederlands elftal?

Dat weet je nooit, met de onvoorspelbaarheid van sport als uitgangspunt. Spits Memphis Depay bijvoorbeeld was ervan overtuigd dat hij op tijd fit was geweest, nadat hij in december een kruisband scheurde. Zijn herstel verliep razendsnel, maar niemand had met zekerheid kunnen stellen of het EK te vroeg was gekomen. Hij sloot deze week weer aan bij de selectie van zijn club Lyon, maar hij heeft mede door corona nog geen wedstrijd gespeeld.

Bondscoach Ronald Koeman werd onlangs kortstondig opgenomen in het ziekenhuis vanwege lichte hartproblemen. Misschien is het voor beiden beter dat het EK met een jaar is uitgesteld. Het is vooral speculeren. Menig speler van de gemiddeld jonge selectie is volgend jaar beter dan nu, maar voorspellen is een heikele zaak.

En wat nu?

Het EK is bijna gekopieerd naar 2021, al begint het dan op 11 juni in plaats van 12 juni, terwijl het de naam Euro 2020 behoudt. De Uefa wil stilstaan bij het zestigjarige bestaan van de Europese bond en 2020 herdenken als het jaar van corona. Ook wilde de Uefa in een tijd van groen denken de officiële merchandising beschermen. Veel shirtjes en wat dies meer zij waren al gedrukt. We zien ze straks wel, de slimmeriken die met ‘illegale’ spullen op de markt komen met het jaar 2021.

Volgens De Jong zijn bijna alle contracten weer getekend. Met de overheid, met Schiphol en deze week met de Johan Cruijff Arena. Amsterdam was een van de laatste steden die ‘bijtekende’, want 2021 is een druk jaar voor de Arena, die dan 25 jaar bestaat. Op 31 mei is de nagalm van de Toppers net verdwenen, als op 2 juni het nieuwe veld wordt gelegd. En kort na de achtste finale in Amsterdam is het stadion weer open voor Sensation White en andere evenementen.

Wordt het EK van 2021 een toernooi met publiek?

Daarover valt nog niets te zeggen. Feit is dat alle organisatoren van evenementen in Nederland samenwerken, in hun streven om sportwedstrijden en andere uitvoeringen met publiek te laten plaatsvinden. Mocht het virus nog rondwaren en een vaccin uitblijven, dan valt te denken aan controles bij de poort of mondkapjes. Zelfs onderzoek thuis is mogelijk, want in principe weten de bonden wie de kaartjes hebben gekocht.