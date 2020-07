Nu is het stadion van Lommel nog een ruïne, straks een schatkamer

Het Souvereinstadion van Lommel. Beeld Getty Images

Vrijstaande, luxe villa’s aan weerszijden van de Gestelseweg vormen een soort erehaag voor automobilisten die vanaf de Nederlandse grens naar het bosrijke Lommel rijden. Met zijn stenen staantribunes, ijzeren leunhekjes, afgebroken bakstenen muurtjes, uitgesleten kuipstoeltjes, emaillen reclameborden en plompe ijzeren lichtmasten detoneert het Soevereinstadion van profvoetbalclub Lommel SK er hevig tussen. Er hangen vuile gordijntjes voor de ticketloketten, op een ervan staat ‘PSV’ gespoten.

Toch zullen hier aanstonds de modernste voetbalfaciliteiten, -snufjes en -trainers aanwezig zijn om een bulk aan internationaal voetbaltalent op te leiden. Lommel SK is sinds 11 mei voor 99 procent in handen van de City Football Group (CFG) dat al acht andere clubs aan zich bond (zie kader).

‘Het is maar goed dat ze dit nog niet live gezien hebben’, grapt Harm van Veldhoven in de krakende entreehal van Soeverein. De tot Belg genaturaliseerde Nederlander was algemeen directeur bij Lommel, maar gaat sinds kort als ‘ceo’ door het leven. Als chief operations officer.

Bij de oerclub uit Belgisch Limburg is Engels inmiddels de voertaal.

Het doel van CFG bij Lommel is helder: het vermeerderen van de waarde van voetbaltalent om zo (nog) rijker te worden. Maar wat zit er in het vat voor Lommel? Van Veldhoven: ‘Als alles klikt zoals de bedoeling is, gaat men op Soeverein beter voetbal zien dan de laatste zes jaar.’

Daarin was het een fletse deelnemer aan de 1B-klasse (de eerste divisie) en kukelde het in 2017 zelfs even naar amateurniveau. ‘Talent uit de buurt krijgt een betere opleiding, betere faciliteiten. Het lokale bedrijfsleven is enthousiast, de hotelsector krijgt een boost.’

Een jaar geleden stapte er al een Israëlische investeerder in Lommel. Dat werd een fiasco, de licentie voor komend seizoen kwam serieus in gevaar. Van Veldhoven: ‘Er moest iets gebeuren, we waren met meerdere partijen in gesprek.’

Sommige fans klagen tegen Van Veldhoven, oud-speler en -trainer van Lommel, dat de ziel van de club wordt verkocht. ‘Maar de meesten zijn enthousiast. CFG heeft bewezen clubs te kunnen opbouwen. Ik ben continu met ze aan het videobellen. Ze maken waar wat ze zeggen. Bij mijn vorige club Roda gebeurde het tegenovergestelde. Daar kwam een Mexicaan (Mauricio Garcia de la Vega, red.) die alleen maar lucht verkocht en naar niemand luisterde.’

Belgische clubs zijn aantrekkelijk, want relatief goedkoop. Buiten de G5, de vijf grootste Belgische clubs, is het happen naar adem. Lokeren ging recentelijk failliet als zoveelste in de rij. Van Veldhoven: ‘Ik voorzie dat ‘nijpende schoentje’ ook voor de Nederlandse profclubs. Er komt straks een Beneliga die alle aandacht opslokt. Wie daarbuiten valt krijgt het moeilijk.’

Belangrijk voordeel voor Belgische clubs: spelers van buiten de EU mogen al met een jaarsalaris van 80.000 euro onder contract worden genomen. In Nederland ligt die grens op het vijfvoudige.

Lommel SK ondergaat inwendig al een transformatie. ‘Iedere week komt er hier wel iets nieuws bij’, zegt verdediger Stijn Wuytens. ‘Finessapparatuur, een nieuw veld, een sportpsycholoog of een bouwvakteam voor de kleedkamers.’ Om de haverklap maakt de clubsite melding van de komst van een nieuwe speler. Voor naar verluidt 2,5 miljoen euro, ongeveer de hele begroting, is een Bulgaars talent gekocht door CFG om in Lommel te rijpen.

De ervaren Wuytens kwam over van AZ waarmee hij om de landstitel streed en een gewaardeerde kracht was. ‘Sommige ploeggenoten hadden nog nooit van Lommel gehoord.’

Er was interesse van grotere Belgische clubs waar hij meer kon verdienen. ‘Maar tijdens vier, vijf gesprekken met vooral mensen van CFG ben ik volledig overtuigd. Ik kom daarnaast uit de buurt, kon voor vijf jaar tekenen en daarna ook blijven.’

De komende seizoenen moet hij de jonge spelers verder helpen ontwikkelen. Promotie binnen vijf jaar is een ander doel. Gans Lommel hoopt op herleving van de gloriedagen midden jaren negentig toen de vijfde plaats werd bereikt. Van Veldhoven, destijds aanvoerder, vertelt erover met glinsterende ogen. ‘Ruim tienduizend man tegen de topclubs. Op de staantribunes ging men tekeer. Club Brugge vergooide hier de titel.’

Vorig seizoen begon Lommel met slechts duizend fans. Pas nadat hoofdcoach Peter Maes, net als Van Veldhoven een lokale held, werd aangesteld kwam er schwung in. Maar Maes moest weg op aandrang van CFG. ‘Dat is de harde voetbalwereld’, zegt Van Veldhoven. ‘Geen makkelijk gesprek. Maar het is logisch dat degene die er geld insteekt ook invloed wil hebben.’

De nieuwe trainer, de onervaren 34-jarige Engelsman Liam Manning, kende Van Veldhoven niet. Heeft de CEO dan puur een faciliterende rol? ‘Ik waak over de eigenheid van de club, dat er jongens uit de streek in de selectie zitten, de clubkleuren en de naam, vertel over de mentaliteit hier. Dat moet ook, anders krijg je de fans niet mee. Maar het is goed dat deze club een impuls krijgt.’

Hij wijst naar het trainingsveld voor het stadion. ‘Er was geen ballenvanger meer. De ballen vlogen overal naartoe. Na weken onderhandelen had ik een sponsor die dat op zich nam. Maar je ziet dat de palen van de oude ballenvanger er nog liggen. Zo ging het hier. Dat heeft zijn charme, ik heb zelf nog op die staantribune gestaan als kleine jongen. De kleedkamertegels waren zo oud dat ze langzaam weer hip werden. Die worden er nu uitgebikt. Dat doet de nostalgische mens in mij pijn. Maar als voetbalclub moet je met je tijd mee.’