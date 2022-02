Nu het goud binnen is, kan Irene Schouten beginnen aan haar olympisch campagne

Irene Schouten tijdens haar gouden race op de 3 kilometer, zaterdag in Beijing. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Je moet niet nadenken’, zei trainer Arjan Samplonius een dag voor de olympische 3.000 meter tegen Irene Schouten. ‘Je moet gewoon rijden.’ Zijn opmerking kwam precies op het goede moment. De titelfavoriet uit Noord-Holland was te bewust bezig met haar techniek, waardoor ze te voorzichtig reed. Ze nam zijn aanwijzing ter harte, met verbluffend resultaat.

Toen ze zaterdag haar tijd en het bevrijdende cijfer 1 op het scorebord achter haar naam zag staan, gleed Schouten direct op de 40-jarige assistent-coach af, remde en viel hem uitgelaten om de hals. Samplonius speelde de afgelopen jaren een sleutelrol in haar ontwikkeling als langebaantopper.

Samplonius is een stille kracht in de Zaanlander-ploeg, lijkt het vanaf de zijlijn. Hij is in ieder geval niet een bulderende rouwdouwer zoals hoofdcoach Jillert Anema, die voor het oog van de camera graag ferme uitspraken doet. De assistent houdt zich wat meer op de achtergrond en drukt zich in gesprekken met journalisten voorzichtig uit. Hij oogt dan bijna verlegen.

Intern is dat wel anders. Daar is hij misschien niet even eigenwijs als Anema, maar hij zit er niet ver vanaf. Zo hoort het ook, legde hij eerder deze winter uit. ‘Je hebt niets aan coaches die alleen maar ja en amen zeggen. Ik voer mijn discussies met Jillert, maar over het algemeen komen we er samen wel uit en denken we hetzelfde.’

Kantelpunt

Voor Schouten was zijn komst bij de ploeg, ruim twee jaar geleden, een kantelpunt. Anema heeft een schat aan ervaring, zei ze, met onder anderen Rintje Ritsma en met Jorrit Bergsma. Hij weet precies hoe hij zijn schaatsers in vorm kan krijgen. Maar Samplonius, die bij de Spelen van 2018 Kai Verbij en Ronald Mulder begeleidde, heeft een neus voor de technische details.

‘Hij ziet direct wanneer ik aan het nadenken ben. En dan geeft hij een technische tip.’ Daags voor haar 3 kilometer was het dat ze ‘groter moest rijden’. Ze diende haar slagen beter af te maken en niet te snel de schaats weer terug te trekken. ‘Klappen maken. Anders ga ik te veel voelen. Knop om en gassen.’ Het zijn zinnen die vaag klinken, maar als Samplonius het zegt, weet zij precies wat hij bedoelt en kan ze het toepassen.

De 29-jarige Schouten was altijd een vrouw met veel talenten. Goed op de wieltjes. Ze werd in 2013 Europees kampioene afvalkoers en werd al jong gevreesd in het schaatsmarathoncircuit. Ze toonde zich eveneens vroeg veelbelovend op de langebaan. Eind 2010 reed ze bij de NK afstanden op de 3 kilometer naar de vierde plaats. Ze was 18 en werd geselecteerd voor de internationale wereldbekerwedstrijden.

In de jaren erna stokte haar ontwikkeling, mede door een probleem met haar schildklier. Met medicijnen kreeg ze dat euvel onder controle, maar dat nam tijd in beslag. De klassieke afstanden leden eronder, op de massastart excelleerde ze wel. Ze stapelde in die discipline nationale titel op titel en werd tweemaal wereldkampioen (in 2015 en 2019). En in het marathonpeloton kende ze haar gelijke niet, nog steeds niet. Ze werd in januari voor de zesde keer op rij nationaal kampioen.

En toch voelde ze zich al die jaren geen marathonschaatser of uitsluitend massastartspecialist. ‘Ik heb altijd mijn focus op de langebaan gehad.’ Ze is een langebaanschaatser door en door, met maar één voorbehoud. ‘Als er een Elfstedentocht komt.’

Of haar doorbraak te danken is aan het timmermansoog van Samplonius wilde hoofdcoach Anema na de overwinning in de Ice Ribbon niet met zoveel woorden onderschrijven. ‘Ik ga het niet weerspreken’, was het enige wat hij zei toen hem werd voorgelegd dat Schouten Samplonius zo nadrukkelijk prijst. Dat zijn assistent belangrijk is voor de ploeg, onderschrijft hij wel volmondig. ‘We zijn een goed team en Arjan is heel waardevol.’

Doorbraak vooral mentaal

Anema verklaart de doorbraak van zijn pupil vooral vanuit mentaal oogpunt. Als het aankwam op rijden in een groep en afrekenen met de concurrentie in een chaotische massasprint barstte ze van de zelfverzekerdheid, maar als het alleen tussen haar en de wegtikkende tijd ging niet. Ze vertrouwde de klok niet, zei Anema na afloop van haar gouden 3 kilometer. ‘Ze dacht dat zij iemand was die 4.00 kon rijden, terwijl ze 3.57 rijden kon.’

Daar wrong het volgens Anema, meer dan in de manier waarop ze haar schaatsslag wel of niet afmaakt. ‘Het is niet alleen belangrijk dat je goed bent, maar dat je wéét dat je goed bent.’ En al lieten haar rondetijden in de trainingen zien dat ze in wedstrijden harder kon, ze geloofde het niet werkelijk. ‘Ik dacht altijd dat anderen beter waren.’

Tot november 2020, bij de NK afstanden. Niet dat ze daar de vierminutengrens doorbrak – op de 3 kilometer kwam ze tot 4.01,93 – maar ze won wel. Voor het eerst in haar loopbaan was ze de beste op een klassieke afstand. En een dag later, op de 5 kilometer weer. Toen daalde het besef in. ‘Hee, ik kan ze wel verslaan.’

Dat gevoel bleef. De afgelopen wintermaanden zegevierde ze in alle wedstrijden over 3 en 5 kilometer waar ze aan de start verscheen. In Beijing ging ze daar, ondanks de druk die ze als topfavoriet ervoer, gewoon mee door. Met nog drie onderdelen voor de boeg, de 5 kilometer, massastart en ploegenachtervolging is er geen spoortje van haar oude zelftwijfel meer over. Ze vertrouwt de aanwijzingen van Samplonius, het schema van Anema. Ze vertrouwt ook de klok, maar vooral op zichzelf.