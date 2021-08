Nu de volksliederen zijn gespeeld, is het tijd om de boeken op te maken: wat kost een medaille?

De hockeysters luisteren naar de volksliederen. De vrouwen wonnen goud, kosten: 8.525.058 euro. Beeld Klaas Jan van der Weij

Met het zilver van Abdi Nageeye op de olympische marathon kwam de oogst voor de Nederlandse atletiekequipe op acht medailles. Afgezet tegen de investeringen van NOCNSF waren de atleten de best renderende sporters in Tokio. Een plak kostte minder dan een miljoen: 892.474 euro.

De duurste medailles kostten ruim het achtvoudige van dat bedrag. Het goud van de hockeysters vergde 8.525.058 euro aan investeringen van de sportkoepel. De bronzen plak van judoka Sanne van Dijke was bijna even duur: 8.240.740 euro.

Topsport is geen boekhoudkundige exercitie, maar een relatie tussen geld en prestatie is er wel degelijk. Sinds de Spelen van Rio investeerde NOCNSF zo’n 110 miljoen euro in de tientallen Nederlandse topsportprogramma’s (exclusief wintersporten). Dat geld is bedoeld om de wedstrijd- en trainingsprogramma’s te financieren en om de trainers, coaches en andere begeleiders te betalen.

3 miljoen per stuk

De kostprijs per plak voor NOCNSF is simpel te bereken: 110 miljoen gedeeld door 36 medailles is iets meer dan 3 miljoen euro per stuk.

In werkelijkheid ligt het bedrag hoger. Een belangrijke voorwaarde om NOC-toelagen te ontvangen, is dat de sportbond minstens 30 procent van het topsportprogramma zelf bekostigt. Los daarvan vloeit er geld vanuit sponsoren en overheden naar de topsport. De topsportstipendia, waaruit atleten worden betaald, komen uit een speciale pot: het Fonds voor de Topsporter.

Femke Bol heeft brons te pakken op de 400 meter horden. Kostprijs: 892.474 euro. Beeld Klaas Jan van der Weij

Onderzoekers aan de Universiteit Utrecht ramen het totaal aan uitgaven aan de Nederlandse topsport in de periode 2017-2020 op een kleine 300 miljoen euro. Met het extra jaar vanwege het uitstel van de Spelen zal het totaal vermoedelijk op zo’n 375 miljoen uitkomen over de afgelopen vijf jaar. Per medaille is dat 10,4 miljoen euro.

De komende olympische cyclus tot Parijs 2024, die twee jaar korter duurt dan , zal vanzelfsprekend goedkoper uitvallen.

NOCNSF steekt het meeste geld in fietsen: wegwielrennen, baanwielrennen, bmx en mountainbike samen. 10.963.948 euro krijgen de renners sinds de Spelen van Rio. Meer dan zeilen (8.837.062), hockey (8.525.058) of judo (8.240.740).

Met lege handen

Het levert wat op. Een derde van alle Nederlandse medailles in Tokio, twaalf in totaal, werd op twee wielen gewonnen. Alleen in de mountainbikewedstrijden bleef Nederland zonder eremetaal. De kosten per medaille? Net iets meer dan in de atletiek, maar nog steeds een koopje vergeleken bij hockey en judo: 913.662 euro.

Ingezoomd op het wielrennen op de weg blijken de medailles – één goud, twee zilver en brons – nog goedkoper dan atletiek omdat die sport grotendeels door sponsors wordt gedragen: 792.690 euro per stuk.

Met eenmaal brons voor voor 8,2 miljoen had judo een magere opbrengst, maar het kon nog slechter. Op de tatami was er eremetaal en dat konden niet alle Nederlandse afvaardigingen zeggen. De duurste sporten die met lege handen terugkeerden waren waterpolo (5.706.542) en turnen (5.217.606).

Dat zijn op hun beurt sporten die minder kunnen rekenen op gelden van sponsoren en waarvoor de bijdrage van NOCNSF van extra groot belang is. Die zullen op de balans altijd relatief duur uitpakken.

Appels en peren

Is eerlijk om de verschillende disciplines rekenkundig tegen elkaar uit te spelen? Niet helemaal. Elke sport heeft zijn unieke karakteristieken. Zo is het eenvoudiger om veel eremetaal te winnen in een sport met veel onderdelen. Zwemmen heeft 37 nummers en dus 111 medailles in de aanbieding, atletiek 48 onderdelen en 144 medailles. Dat kan lekker aantikken in het medailleklassement. Teamsporten als hockey of handbal hebben twee toernooien, mannen en vrouwen, en in totaal slechts zes medailles te verdelen.

En dan is er nog de tegenstand. Die is lang niet in elke arena even sterk. Neem atletiek. Daar zijn veel onderdelen, maar tegelijkertijd wordt geen olympische sport zo mondiaal beoefend en sterk bezet. De concurrentie is er op de meeste van de onderdelen groter dan in elitesporten als zeilen of paardensport. Behalve voordelig voor NOCNSF zijn de prestaties in de atleten dus ook extra knap.