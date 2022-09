Nu de druk er af is, kunnen de voetbalsters weer een risicootje nemen

Esmee Brugts, matchwinner bij Nederland-IJsland, zal straks meer kansen krijgen. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Esmee Brugts is niet het type dat iets opeist, zelfs niet als het om de goal gaat die alle Nederlandse voetbalsters wel hadden willen maken. Anderen raakten paal en lat, zij maakte wel het doelpunt dat Nederland naar het WK bracht, maar ze wees meteen naar Stefanie van der Gragt. Zonder haar aanwezigheid voor de goal was haar voorzet er nooit in gevlogen.

Van der Gragt wees op haar beurt weer terug. Die voorzet was ook wel erg goed, vond ze, en lastig voor een keeper. Nee, ook zij ging die 1-0 tegen IJsland echt niet claimen.

Zo stonden ze daar naast elkaar, de routinier en het aanstormende talent, stralend elkaar de hemel in te prijzen. Net als alle andere speelsters waren ze ruim na de gewonnen wedstrijd nog steeds euforisch over het behaalde resultaat. Na een moeizaam jaar en een rot-EK kan de blik weer op de toekomst worden gericht.

Ruim een week had Andries Jonker om het WK te halen, een klein jaar heeft hij om in Australië en Nieuw-Zeeland goed voor de dag te komen. ‘Ik ben ongelooflijk blij dat dit gelukt is’, zei Jonker na de wedstrijd. ‘Nu is de druk eraf. Ik heb natuurlijk teruggegrepen op de gevestigde orde, maar er komen echt een paar talentvolle meiden aan.’

Experimenteren

De winst, waardoor play-offs worden ontlopen, geeft hem de tijd om te experimenteren en dat gaat hij ook doen. ‘Nu kan ik spelers kansen geven, kijken wie het beste team vormen en zien welke speelwijze het best bij ons past.’

Daarmee zet hij de deur nog verder open dan zijn voorganger Mark Parsons al had gedaan. De Engelsman haalde in het jaar dat hij aan het roer zat al veel nieuwelingen bij de selectie, maar die zette hij vooral in de basis als hij daartoe gedwongen was.

Esmee Brugts (19) speelde totnutoe vooral kwartiertjes en halfuurtjes, die naar meer smaken. Perfect is het allemaal niet – lang niet alle voorzetten waren goed, zei ze dinsdag zelfkritisch – maar iemand met haar lef werd het afgelopen jaar vaak gemist.

Het wordt spannend om te zien of zij echt de concurrentie aan kan gaan met haar grote voorbeeld Lieke Martens (29). De linksbuiten, in 2017 wereldvoetballer van het jaar, was het afgelopen jaar veel geblesseerd. Ze ontbrak ook tegen IJsland en moet zich nu bij haar nieuwe club Paris Saint-Germain opnieuw zien uit te vinden.

Op het middenveld valt Damaris Egurrola (23) – de Spaans-Amerikaanse Groningse die door Parsons werd overgehaald voor Nederland te kiezen – steeds op door haar goede invalbeurten. Ze is een rustiger type, qua persoonlijkheid en in het veld, dan Sherida Spitse (32) en Jackie Groenen (27), maar juist daarom een welkome aanvulling.

Eigen kracht

Kunnen Fenna Kalma en Vivianne Miedema samen spelen, werd gevraagd aan Miedema zelf en Jonker voor de wedstrijd tegen IJsland. Natuurlijk kan dat, antwoordde de spits, die bij haar club als nummer 10 speelt. De bondscoach had er nu nog geen zin in, maar sloot niet uit dat hij het straks zou proberen met de topscorer van de eredivisie én de topscorer aller tijden.

En dan is er nog de speelwijze. Jonker koos niet alleen voor de voetbalsters die zich in het verleden al bewezen hadden, ze kregen een vertrouwde tactiek erbij: 4-3-3, Nederlands, snel druk zetten, aanvallend. Er moest natuurlijk ook gewonnen worden.

Onder Parsons, die zich vaak aanpaste aan de tegenstander, klaagden de speelsters over de speelwijze. Nu waren ze enthousiast over de manier waarop er tegen Schotland en IJsland gespeeld werd, uitgaand van eigen kracht. ‘Wij Nederlanders willen dat graag’, zei Jonker begripvol. ‘Dat past ook bij deze meiden.’

Het leverde bovendien wat op. Zowel tegen Schotland als IJsland lieten de speelsters zien dat ze nog steeds kunnen voetballen en veel kansen kunnen creëren uit open spel. In beide wedstrijden werd het na de rust ook weer ouderwets slordiger, stroperig en vooral ongevaarlijker.

Dat heeft misschien met fitheid te maken. Jonker stipte meteen na zijn aanstelling al aan dat daar aan gewerkt moet worden. Maar het nadenken over een andere tactiek is ook begonnen. Tegen IJsland ging hij, noodgedwongen, eerst met twee spitsen spelen en in de slotfase met drie verdedigers.

‘Ik was ongelooflijk blij dat ze dat konden’, zei hij. Het is een risico want onder Parsons raakte de ploeg tactisch het spoor bijster, maar door de late winst op IJsland kan Jonker zich dat ook veroorloven. ‘Daar moeten we nu over nadenken: wat past het beste? Daar ga ik ook wel mee aan de slag.’