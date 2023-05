Nu Arne Slot blijft, begint Feyenoord het seizoen virtueel met zes punten voorsprong

Feyenoord-coach Arne Slot met de kampioensschaal. Donderdag besloot hij ook komend seizoen de Rotterdammers te trainen. Beeld Pro Shots / Kay Int Veen

Was voetbal een totaal voorspelbaar tijdverdrijf, dan stond kampioen Feyenoord al voor de aftrap van seizoen 2023-2024 zes punten voor. Rust en opluchting overspoelden de kampioen en zijn aanhang donderdag na de toezegging van trainer Arne Slot om te blijven. De gevoelens contrasteren hevig met oprispingen, onzekerheid en boosheid bij de traditionele rivalen Ajax en PSV.

Groot was de tevredenheid bij de aanhang van Feyenoord toen Slot donderdag bekendmaakte dat hij ook komend seizoen werkzaam is bij Feyenoord, terwijl was gevreesd voor een vertrek naar Tottenham Hotspur. ‘Mijn wens is bij Feyenoord te blijven en door te bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd’, zei hij na gesprekken van woensdag tussen zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta en directeur Dennis te Kloese, die zich in een jaar profileerde als een werknemer van duidelijkheid en dadendrang.

Een onderhoud dat alleen over Slots contract bij Feyenoord (tot 2025) zou zijn gegaan. Spurs bleek volgens Engelse bronnen niet bereid de forse afkoopsom te betalen, waarmee het vlot ophield voor Slot, die geen ruzie wilde maken met de club waarmee nog veel eer te behalen is.

CL-miljoenen

Het aanblijven van Slot, die bij Feyenoord een voor Nederlandse begrippen astronomisch salaris verdient, is niet onlogisch. Zijn signatuur was al terug te zien in het transferbeleid voor volgend seizoen, dat al gestalte krijgt met Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Thomas van den Belt (PEC Zwolle), twee oogappels van de trainer.

Feyenoord is zeker van miljoenen aan inkomsten door deelname aan de Champions League, en heeft nu de tijd en rust om de selectie waar mogelijk intact te houden en te versterken, in de wetenschap dat aanvoerder Orkun Kökcü mogelijk tot de vertrekkers behoort.

Terwijl het vreugdevuurtje bij Feyenoord ruim anderhalve week na de titel weldadig oplaaide, stak PSV zichzelf woensdag in brand door het plotse vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij, een speelronde voor het einde van de competitie. Hij voelt zich in de steek gelaten door clubleiding en sommige spelers.

De assistenten Fred Rutten en André Ooijer hadden al eerder hun afscheid aangekondigd. In de spelersgroep is tweedracht ontstaan, tussen degenen die klaagden over de werkwijze van Van Nistelrooij, al dan niet achter diens rug om, en anderen die met hem wegliepen.

Supporters eisen opheldering, nu de kant van het verhaal van Van Nisterlrooij onderbelicht is, omdat hij zwijgt. PSV moet op zoek naar een nieuwe staf en zal het negatieve sentiment dienen te verdrijven, wat mede afhankelijk zal zijn van de slotwedstrijd van het seizoen, de voor de tweede plaats beslissende wedstrijd bij AZ, zondag.

Ajax en Heitinga

Bij Ajax is trainer ad interim John Heitinga symbool voor de situatie bij de club. Elke week krijgt de opvolger van de in januari ontslagen Alfred Schreuder dezelfde vraag voorgelegd: of hij mag blijven. Elke keer onderdrukt hij zijn ergernis met de mededeling: ‘Als ik het weet, zal ik het jullie als eerste melden.’

Bij Ajax weten slechts weinigen hoe het verder gaat, behalve dat technisch directeur Sven Mislintat vorige week officieel is begonnen met zijn megaklus, om de successen uit de tijd van Erik ten Hag terug te brengen naar de hoofdstad. De leiding laat Heitinga het seizoen afmaken, met het cruciale duel bij FC Twente als sluitstuk, alvorens naar buiten te treden. Blijft hij, of komt een ander? Tal van namen zijn al genoemd als mogelijke opvolger, waarvan die van Peter Bosz het vaakst.

Bij Ajax en PSV zal er normaliter veel minder rust zijn in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Ajax zal fors dienen door te selecteren om de mislukte aankopen van afgelopen seizoen weer kwijt te raken en nieuwelingen te halen. Directeur Edwin van der Sar kreeg een fluitconcert over zich heen, toen hij afgelopen weekeinde op het veld afscheid nam van een paar werknemers.

Drie maanden is lang

De bestuursraad stapt op vanwege een conflict over de mogelijke honorering van commissarissen van de beursgenoteerde onderneming. De directie trotseerde een karrenvracht hoon, door niets te zien in een openbare huldiging van de vrouwenploeg, die onlangs het kampioenschap behaalde. Dat is alweer een paar weken geleden en Ajax oordeelde dat het momentum voorbij is, al was dat niet de enige oorzaak.

Duidelijk is dat Ajax en PSV zoekende zijn, op allerlei fronten, terwijl Feyenoord juist al veel heeft gevonden. Zes punten voorsprong dus, virtueel. Met één voorbehoud: de nieuwe competitie start pas over een kleine drie maanden. Dan kan veel weer anders zijn in een wereld van dagkoersen.