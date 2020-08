Nu al overtuigen Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong bij Europese topclubs

Frenkie de Jong Beeld Getty Images

FRENKIE DE JONG

Het is niet niks dat Frenkie de Jong nu al met zijn kenmerkende, brede glimlach poseert in het zwarte uitshirt dat Barcelona volgend seizoen op verplaatsing zal dragen. Hij is uitgegroeid tot een van de uithangborden van de, waarschijnlijk, populairste club ter wereld.

Het impliceert een glinsterend eerste seizoen. En op de beste dagen van FC Barcelona klonk inderdaad een bijna perfecte harmonie tussen de nieuwe Nederlandse violist en het ingespeelde Catalaanse orkest in Camp Nou. Zoals van tevoren overigens al bevroed werd. De Jong speelde bij Ajax vaak met Barcelona-achtige allure.

Spaanse kranten schreven hem vlot de hemel in, richting de status van Johan Cruijff zelfs. Uit de statistieken blijkt in ieder geval een enorme balvastheid. Slechts Real Madrid-routinier Toni Kroos verloor minder vaak de bal.

Het waren niet alleen risicovrije tikjes op zijn eigen helft. Ook aan de andere kant van de middenlijn hield De Jong, die voor 75 miljoen euro overkwam, in meer dan 90% van de gevallen de bal in de ploeg. Dat telt in Tiki-takaland, waar men sinds de komst van verlosser Cruijff in 1973 tevens zeer gesteld is op een geslaagde dribbel. Ook op dat vlak gaf De Jong prima thuis.

Dat hij ondanks een hardnekkige kuitblessure op de zevende plaats staat wat betreft het aantal speelminuten (3045) is nog meer bewijs dat De Jong ertoe doet bij zijn nieuwe club. Hij kon zich dan ook in alle rust voorbereiden op zijn eerste avontuur in den vreemde. Waar oud-clubmaat Matthijs de Ligt pas op het laatste moment zekerheid had over zijn nieuwe bestemming, daar tekende De Jong al maanden eerder bij de club van zijn idool Messi.

‘Heeft-ie goed gedaan. Hij past daar ook met zijn spel,’ vindt oud-Barcelona-speler Boudewijn Zenden.

Een huis met zwembad was snel gevonden door De Jong en zijn vriendin, net als een pup. Toch was het in bepaalde opzichten nog zoeken voor de 23-jarige Arkelaar. De Jong moest vaak een beetje hangend op links zijn weg zien te vinden tussen de ervaren opbouwer Busquets en spelverdeler-de-luxe Messi.

Barcelona kent bovendien een overgangsjaar met veel interne trammelant die soms naar buiten gutste. De selectie oogt in disbalans, er werd voor het eerst sinds 2003 (Louis van Gaal) een trainer tussentijds weggestuurd.

‘Vergeet niet, Frenkie kwam daar alleen,’ zegt Boudewijn Zenden, oud-speler van Barcelona. ‘Ik had meteen vier landgenoten om me heen, dat is wel even anders binnenkomen.’

Er was gaandeweg het seizoen ook kritiek. De Jong won met Barcelona (nog) geen prijs, hij scoorde slechts twee keer en gaf maar twee assists. Terwijl hij verder naar voren speelde dan bij Ajax. Meest fnuikende statistiek is het aantal schoten op doel, slechts vier. Daarmee staat hij vijfde in een lijstje met het minste aantal schoten op doel van alle aanvallers en middenvelders.

Niet alle twijfelaars zijn overtuigd. De Jong zal zich in de Champions League moeten manifesteren en volgend seizoen helemaal. Excuses tellen dan niet meer.

Zenden: ‘Er wordt continu doorgeselecteerd bij een club als Barcelona. Ook jongens met grote transfersommen zijn niet zeker van hun plek. Ik heb het idee dat men daar echt tevreden is over hem. Maar in het tweede jaar is de druk altijd groter.’

Frenkie de Jong in cijfers 91,8 procent passnauwkeurigheid

daarmee is hij de nummer twee van alle spelers van La Liga in dit seizoen. Alleen Toni Kroos (Real Madrid) bleef hem voor. 76,6 procent geslaagde dribbels

oftewel 60 keer 29 duels wist De Jong een dribbel tot een goed eind te brengen. Hij is daarmee vierde in La Liga. 0,17 schoten per duel

is het wat treurig stemmende getal waarmee hij vijfde werd in het klassement van minst scorende middenvelders en aanvallers.

Mathijs de Ligt voor Juventus. Beeld Getty Images

MATTHIJS DE LIGT

Hij staat niet lullig ergens achteraf, maar pal naast de tegenwoordig met een fraaie krullenbol getooide superster Ronaldo op de kampioensfoto. Zoals zijn hele carrière zich al met raketsnelheid voltrekt, hees Matthijs de Ligt zich in zijn eerste seizoen bij Juventus direct in de top 6 van spelers met meeste speelminuten. En dan hoor je erbij in Turijn.

Een verdediger die voor 85 miljoen euro wordt gekocht, weet dat hij bij Juventus niet snel terzijde wordt geschoven. Anderzijds was De Ligt, geboren op 12 augustus 1999, de jongste speler van de Oude Dame, die met enige moeite voor de negende keer op rij kampioen werd.

La Juve laat zich nog altijd het liefst ronddragen door oude heren. Het defensiecentrum Chiellini-Bonnucci, lang aangevuld met Barzagli, was het beton onder bijna al die voorafgaande titels. Ze zijn op leeftijd, maar het was toch vooral de bedoeling dat De Ligt van hen zou leren om dan volgend seizoen definitief Chiellini te vervangen. ‘Vergeet niet dat Matthijs uit de eredivisie komt. Daar worden enorme fouten gemaakt, die niet afgestraft worden,’ pufte Juventus-coach Sarri tijdens de eerste seizoenshelft.

Hij passeerde De Ligt na wat tactische missers, dekkingsslippertjes en een ongelukkig weggegeven strafschop, maar mede door blessureleed bij concurrenten kwam de Nederlander weer in de basis. De Ligt acteerde steeds overtuigender, werd in de eindfase zelfs geroemd als beste speler.

‘De moeilijkheid van Juventus is dat het nooit goed genoeg is en dat er geen geduld is,’ zegt Eljero Elia, die een seizoen bij Juventus speelde, maar er nauwelijks aan de bak kwam. ‘Win je de beker, dan moet je de titel winnen. Win je de titel dan moet je de Champions League winnen. Win je 19 persoonlijke duels van de 20, dan had je die 20ste ook moeten winnen. Het moet altijd beter, spelers moeten robotten zijn. Matthijs kwam als tiener uit een heel andere voetbalcultuur. Ik was al wat ouder, had ervaring in Duitsland en dan nog was het pittig. Je moet geluk hebben dat de trainer het in je ziet zitten. Maar ik vind ook dat Matthijs het zelf heeft afgedwongen. Italië leunt op ervaring, maar ik vond hem stabieler dan een aantal ervaren spelers.’

De Ligt overvleugelde qua gewonnen duels concullega Bonucci, hij maakte ook een doelpunt meer (vier om drie) dan de 33-jarige centrumverdediger.

De Ligt, die Juventus een seizoen eerder namens Ajax vloerde met een machtige kopbal, heerste ook in de lucht. Geen Juventus-speler ging vaker een kopduel aan en alleen middenvelder Rabiot had een iets hoger winstpercentage.

De Ligt leerde in Italië meer op zijn post in het hart van de defensie te blijven in plaats van overal op het veld zijn spits achterna te jagen zoals hij bij Ajax gewend was. Minder handig was hij soms in zijn eigen strafschopgebied. Hij maakte driemaal hands waaruit strafschoppen voortkwamen. Nog negen Serie A-spelers veroorzaakten zoveel strafschoppen, maar alleen De Ligt gebruikte daarvoor zo vaak zijn handen.

Juventus richt zich na de titelfestiviteiten vol op de Champions League-apotheose om zo het seizoen van een gouden glans te voorzien. Veelvraat Ronaldo, die De Ligt na diens zoveelste handsbal een keer mismoedig aankeek, zal rekenen op de rijzende Nederlandse ster achter hem.

Matthijs de Ligt in cijfers 3259 minuten in speeltijd

kreeg De Ligt dit seizoen bij Juventus in de Serie A. Slechts vijf van zijn ploeggenoten stonden langer op het veld. 59 succespercentage gewonnen duels

waarmee hij concullega verdediger Leonardo Bonuccide aftroefde. Drie medespelers scoorden iets hoger. 74 gewonnen luchtduels

Geen speler van Juve ging vaker een duel in de lucht aan dan De Ligt. Alleen het succespercentage van Adrien Rabiot is iets hoger.

*Bij de statistieken van Frenkie de Jong gaat het om alle spelers uit de Spaanse competitie. Bij de cijfers van Matthijs de Ligt gaat het om Juventus-spelers. Juventus-verdedigers gaan doorgaans minder duels aan dan verdedigers van andere Serie A-clubs. Alle statistieken zijn van Opta Sports.