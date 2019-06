Nu al einde Tour de France voor Chris Froome, en daarmee is het misschien ook wel het einde van een tijdperk

Chris Froome wordt aan boord gebracht van een helikopter na zijn zware val. Beeld AFP

Wat is er precies gebeurd?

Chris Froome was woensdagmiddag bezig met de verkenning van de tijdrit in Criterium du Dauphiné toen hij, in een afdaling, besloot zijn neus te legen. Precies op dat moment werd hij verrast door een windvlaag van de zijkant, waardoor hij de controle over zijn fiets verloor. Met een vaart van zo’n 60 kilometer per uur schoof Froome over het asfalt en kwam hij tot stilstand tegen een muurtje. Zijn Nederlandse ploeggenoot Wout Poels, die achter hem reed, verklaarde nadien tegenover De Telegraaf ‘zelden zo’n harde val te hebben gezien.’ Een ambulance van de organisatie die toevallig dichtbij stond, bracht Froome snel naar het ziekenhuis in Roanne. Daar constateerden artsen dat hij zijn rechterdijbeen had gebroken, evenals zijn rechterelleboog en diverse ribben. Door die blessures mist Froome sowieso de Tour, die over drie weken in Brussel begint.

Wat was zijn doel in de Tour?

Froome won al vier keer de Tour, een vijfde keer zou hem in het recordrijtje hebben gebracht met de legendes Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil en Miguel Indurain. In de Dauphiné, een negendaagse rittenkoers in het zuidoosten van Frankijk, hoopte Froome zich in vorm te rijden na een wisselvallig voorjaar. In 2020 wordt de Keniaanse Brit 35 jaar. Gezien zijn leeftijd en de toegenomen concurrentie, ook binnen zijn eigen ploeg, is het maar de vraag of het hem ooit nog gaat lukken de Tour te winnen. Zo is met de val van Froome misschien ook wel een einde gekomen aan een tijdperk.

Welke gevolgen heeft dit voor zijn ploeg?

Het uitvallen van Froome is al de tweede tegenvaller in korte tijd voor INEOS, dat sinds begin mei Sky als sponsor opvolgt. Eerder al moest het Colombiaanse klimtalent Egan Bernal afzeggen voor een grote ronde: hij miste de Giro d’Italia vanwege een gebroken sleutelbeen, opgelopen tijdens een trainingsrit. Vorig jaar won Geraint Thomas namens Sky de Tour. Dit jaar zou Froome met hem moeten uitmaken wie de kopman zou worden. Die strijd is nu, onvrijwillig, al bij voorbaat beslist.

Wat betekent het afhaken van Froome voor de Tour?

Voorgaande edities werden steevast gedomineerd door Sky. Al jaren hoopt de organisatie dat patroon te doorbreken. Door het uitvallen van Froome heeft het INEOS-treintje nu in elk geval één wagonnetje minder, al is het maar de vraag of dat van invloed zal zijn op het koersverloop. Vorig jaar was niet Froome, die toen al de Giro in de benen had, maar zijn ploeggenoot Thomas de sterkste in Frankrijk. Bovendien beschikt INEOS ook nog over meesterknecht Bernal, in wie velen een toekomstig Tourwinnaar zien. Hij schuift nu een plekje op in de hiërarchie.

Zijn de kansen voor Dumoulin op de eindzege nu gegroeid?

Dat is nog maar de vraag. Dumoulin kampt nog altijd met pijn aan zijn knie, als gevolg van een val in de Giro d’Italia. De absolute topvorm is nog ver te zoeken. Die zal eerst moeten terugkeren, wil hij zich druk gaan maken over tegenstanders. Woensdag kwam Dumoulin in de 26 kilometer lange tijdrit niet in de buurt van de winnende tijd van de verrassende winnaar Wout van Aert. Na afloop wilde Dumoulin, begrijpelijkerwijs, niet stilstaan bij de Tour. Hij wenste Froome veel sterkte bij zijn herstel. ‘Dit is verschrikkelijk voor hem en voor de wielersport in het algemeen. Hij leek echt klaar te zijn voor de Tour.’ Froome zal de komende dagen verder worden behandeld in het ziekenhuis van Saint-Étienne.