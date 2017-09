Nu al de bekersensatie van het jaar: titelhouder Vitesse verliest bij amateurclub Swift

Felicitaties stroomden binnen bij Swift, woensdag in de vroege avond, na de beslissende strafschoppenreeks. De wedstrijd op Sportpark Olympiaplein in Amsterdam, waar 1500 toeschouwers waren verzameld, was in 0-0 geëindigd, na 120 minuten. Routinier Alexander Büttner was daarna de enige die een strafschop miste, gestopt door de Roemeense doelman Constantin.



Vitesse, zonder de zieke trainer Henk Fraser, speelde niet helemaal in zijn sterkste opstelling, want aanvoerder Kashia en topschutter Matavz zaten op de bank. Maar het elftal was sterk genoeg om te moeten winnen van Swift, dat vrij massaal verdedigde. Volgens aanwezigen kreeg Vitesse redelijk wat kansen, hoewel ook Swift via Van Wakeren en Smeeing dichtbij een doelpunt was. Na de beslissende strafschop van Swift volgde een ouderwetse bestorming van het veld.