Novak Djokovic laat als het moet Roland Garros en Wimbledon schieten: ‘Ik beslis zelf wat ik in mijn lichaam stop’

De 34-jarige Serviër wenst niet met de antivaccinatiebeweging in verband gebracht te worden, maar vindt het recht om eigen keuzes te kunnen maken belangrijker. ‘Ik ben nooit tegen vaccinaties geweest’, aldus Djokovic, die als kind wel vaccinaties kreeg. ‘Maar ik ben altijd voorstander geweest van de vrijheid om te beslissen wat je in je lichaam stopt.’

Dat principe is hem meer waard dan welke titel dan ook. Zijn hele carrière is de twintigvoudig grandslamwinnaar al bezig met zijn lichaam en geest. Hij volgt een glutenvrij dieet, paste zijn slaapgewoonten aan, zocht zijn toevlucht tot alternatieven artsen en begon met mediteren. ‘Ik probeer zoveel mogelijk één te zijn met mijn lichaam’, zei de tennisser in zijn eerste interview sinds hij in januari niet mocht deelnemen aan de Australian Open.

Djokovic was begin dit jaar met een medische vrijstelling naar Melbourne gevlogen, waardoor hij dacht zonder vaccinatie aan de Australian Open te kunnen deelnemen. Maar een paar dagen voor het grandslamtoernooi trok de regering zijn visum in. Zijn aanwezigheid zou kunnen leiden tot burgerlijke onrust en de antivaccinatiebeweging in de hand kunnen werken. ‘Daar ben ik het volledig mee oneens’, aldus Djokovic.

Doorgestoken kaart

Hij verwierp stellig de speculatie dat zijn positieve coronatest een paar weken voor de Australian Open doorgestoken kaart was om zo deel te kunnen nemen aan het toernooi. ‘Ik houd er niet van als er wordt gedacht dat ik misbruik van de situatie heb gemaakt om Australië binnen te komen. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben corona en worstelen ermee. Ik neem het heel serieus.’

Bij afwezigheid van Serviër veroverde Rafael Nadal in Australië zijn 21ste grandslamtitel, een record. De 35-jarige Spanjaard heeft er één meer dan zijn eeuwige rivalen Djokovic en Roger Federer. Het is voor Djokovic geen reden om zich alsnog te laten vaccineren, al sloot hij niet uit de prik in de toekomst ooit te laten zetten. ‘Omdat we gezamenlijk op zoek zijn naar de beste manier om van corona af te komen.’

Djokovic zei nog vele jaren te willen blijven tennissen, maar hoopt wel dat de vaccinatieregels voor bepaalde toernooien worden aangepast. In Dubai doet hij volgende week mee aan zijn eerste toernooi van het jaar.