Notts County, de oudste betaald voetbalclub ter wereld, is terug in het Engelse profvoetbal

Macaulay Langstaff, Kyle Cameron en Cedwyn Scott van Notts County vieren uitbundig de promotie naar de League Two, dankzij een overwinning op strafschoppen (4-3) tegen Chesterfield. Beeld Getty Images

Normaal gesproken zou Notts County met 107 punten uit 46 wedstrijden direct zijn gepromoveerd naar League Two, de laagste profcompetitie van het Engelse voetbal. Maar het eindigde slechts als tweede in de National League. Notts County had de pech dat Wrexham, de zogenaamde ‘Hollywood-club’, dit seizoen nog meer punten had behaald en als kampioen automatisch promoveerde.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Daardoor moesten The Magpies, vernoemd naar de zwart-wit gestreepte shirts, promoveren via de play-offs. In de halve finale speelde het vorige week zondag een thriller tegen Boreham Wood, dat in de reguliere competitie liefst 35 punten minder had behaald.

In de thuiswedstrijd op Meadow Lane maakte Notts County twee keer een achterstand goed. De gelijkmaker viel pas in de laatste seconde van blessuretijd en op de winnende treffer was het wachten tot in de slotminuut van de verlenging. De 15.617 toeschouwers wisten niet wat ze meemaakten.

De play-offfinale, zaterdag op Wembley, was bijna nog spannender. Tegen streekgenoot Chesterfield kwam Notts County al in de vijfde minuut op achterstand door een penalty. Wederom liet de formatie de fans lang in spanning. Drie minuten voor tijd schoot de 31-jarige John Bostock raak uit een vrije trap die als voorzet leek te zijn bedoeld. In de verlenging kwam Chesterfield opnieuw op voorsprong en weer kwam County langszij door een doelpunt van de Portugees Ruben Rodrigues, oud-speler van Gemert, FC Den Bosch en De Treffers

Vervolgens nam de 160 jaar oude club de strafschoppen beter. Notts County, dat ouder is dan de Engelse voetbalbond, behoorde tot de twaalf clubs die in 1888 de Football League oprichtten. In het seizoen 1991-92 werkte het mee aan de oprichting van de Premier League, om nog datzelfde seizoen uit de hoogste divisie te degraderen. In 2019 degradeerde het voor het eerst in de lange geschiedenis naar de National League, het vijfde niveau van het Engelse voetbal. De enige grote trofee die Notts County heeft gewonnen is de FA Cup in 1894.