Nottingham Forest keert na bijna een kwarteeuw terug in Premier League

Nottingham Forest is na 23 jaar afwezigheid teruggekeerd in de Premier League. Op Wembley won de ‘slapende reus’ zondag de finale van de play-off met 1-0 van Huddersfield. Deze promotiewedstrijd van de Championship staat bekend als ‘de wedstrijd van 200 miljoen’. Zoveel levert een plek in de Premier League op.

De terugkeer naar de prestigieuze competitie waaruit Forest in 1999 degradeerde is een mirakel. In september leek het er eerder op dat Forest op weg was naar League One, het derde niveau van de Engelse voetbalpiramide. Alles veranderde toen Steve Cooper manager werd. Onder leiding van de 42-jarige Welshman klom de ploeg op de ranglijst. Ook bereikte de formatie na overwinningen op onder meer Arsenal en Leicester City de kwartfinale van de FA Cup, waarin het met 0-1 verloor van de latere winnaar Liverpool.

Uiteindelijk eindigde het op de vierde plek. Na Sheffield United op strafschoppen te hebben verslagen, wachtte de promotiewedstrijd tegen Huddersfield Town, dat drie jaar terug uit de Premier League was gevallen. Ruim 80 duizend toeschouwers op Wembley zagen een nerveuze wedstrijd, waar een eigen doelpunt van Huddersfield-verdediger Harry Toffolo kort voor rust de beslissing bracht. Even zat de schrik er bij Forest goed in toen de VAR in de 73ste minuut keek naar een mogelijke strafschop voor Huddersfield, maar de bal eindigde niet op de stip.

Nottingham Forest, eigendom van een Griekse scheepsmagnaat, zal wat kosten betreft een buitenbeentje zijn in de rijkste competitie ter wereld. Het team van Coppell, dat voor een groot deel bestaat uit huurlingen, heeft maar een paar miljoen pond gekost. Het roept herinneringen op aan de tweede helft van de jaren zeventig toen de legendarische Brian Clough van Nottingham Forest een provincieclub uit de tweede divisie een Europese topper maakte. In 1979 en 1980 won het de Europa Cup 1, onder meer na een zege op Ajax in de halve finale.

Na degradatie uit de Premier League rond de eeuwwisseling, zakte de club diep weg. Het heeft zelfs enkele jaren op het derde niveau gespeeld, maar het stadion bleef ook in die dagen volstromen. Opvallend genoeg heeft de ploeg in al die donkere jaren geen enkele promotiewedstrijd op Wembley gespeeld. Bij het eerste bezoek was het meteen raak. Na het winnen van ‘the richest game in football’ trilden de tribunes van Wembley onder de 37 duizend uitzinnige fans van Forest, dansend op de muziek van Queen en Depeche Mode.