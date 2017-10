Noorse voetbalbond gaat mannelijke en vrouwelijke internationals gelijk belonen

De Noorse voetbalbond NFF bereikte zaterdag een akkoord met de spelersvakbond over het nieuwe premiestelsel. De mannen besloten een deel van hun inkomsten uit commerciële activiteiten af te staan aan de vrouwen, waardoor beide selecties nu evenveel geld ontvangen als compensatie voor hun interlandverplichtingen.



De prijzenpot is voor vrouwen is door dit besluit volgens The Guardian bijna verdubbeld van circa 300 duizend euro tot 600 duizend euro. 'Noorwegen is een land waarin gelijkwaardigheid erg belangrijk is', zei Joachim Walltin, de voorman van de Noorse spelersvakbond. 'Het is goed voor ons land en voor de sport dat de mannen en vrouwen voortaan evenveel geld krijgen van de bond.'