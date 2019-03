Noorse schaatser Sverre Lunde Pedersen is klaar om Koss op te volgen op het WK allround

Sverre Lunde Pederson viert zijn overwinning op de 5000 meter op het WK-afstanden in Inzell afgelopen februari. Beeld EPA

De belangrijkste concurrent van Sven Kramer en Patrick Roest voor de WK-allroundtitel komt uit Noorwegen en heet Sverre Lunde Pedersen. Hij is kleiner dan de ­Nederlanders (1.80 meter, 73 kilo) en heeft een lage, diepe zit. Ideale ingrediënten om ook op hoogte in Calgary goed uit de verf te komen, zou je denken.

Toch heeft het lang geduurd voordat Pedersen (26) ervan overtuigd was dat zijn kwaliteiten juist ook op hoogte tot volle wasdom zouden kunnen komen, zegt zijn coach Bjarne Rykkje. ‘Lang stond zijn persoonlijke record op de 5 kilometer op 6.07,61, gereden in Salt Lake City. Dat is best een eindje van het wereldrecord verwijderd. Misschien is hij toen zelf gaan geloven dat hij niet zo goed op hoogte zou kunnen rijden.’

Bovendien geldt Pedersen als een ­uitmuntende openluchtschaatser, met dank aan de duizenden trainingen op de onoverdekte baan in zijn woonplaats Bergen. Hoe zwaarder de omstandigheden, hoe beter hij is, zo bleek ook vorig jaar op het WK in Amsterdam. Rykkje: ‘Op een gegeven moment sluipt er in zijn hoofd dat hij alleen daarin goed is. Maar het is ­eigenlijk nergens op gestoeld.’

De ommekeer in dat denken bij Pedersen kwam vorige maand, in Inzell. In de Zuid-Duitse stad, gelegen op 700 meter, precies tussen hoog- en laaglandniveau in. Daar veroverde hij op de WK afstanden de titel op de 5 kilometer, waarbij hij meteen ook zijn persoonlijk record verbeterde. Rykkje: ‘Dat was voor Sverre de bevestiging dat hij ook op snelle banen goed kan rijden.’

De val

Pedersen leek vorig jaar in het Olympisch Stadion in Amsterdam onbedreigd op zijn eerste wereldtitel allround af te stevenen, tot hij op de afsluitende 10 kilometer zichzelf haakte en ten val kwam. Hij had toen de 1.500 meter en 5 kilometer al gewonnen. Pedersen ­krabbelde nog wel op, maar was kansloos voor de zege.

Die klap dreunde lang na. Pas een paar weken later lukte het hem om niet meer dagelijks aan de gemiste kans te denken. Daarna begon het omdenken. ‘Als ik het deze zomer tijdens trainingen zwaar had, dacht ik aan die val terug. Ik heb er ­motivatie uitgehaald’, laat hij telefonisch vanuit Calgary weten.’ Met Patrick Roest, de uiteindelijke winnaar en dus ­titelverdediger in Calgary, heeft hij het er nooit meer over gehad. ‘Het is geweest, ik kijk nu vooruit.’

Pedersen blijft nog altijd progressie maken. Eerst onder zijn vader Jarle, daarna bij bondscoach Sondre Skarli en sinds dit jaar met Bjarne Rykkje, die overstapte vanuit Nederland naar Noorwegen. Zijn aanpak is gestoeld op minder uren, maar wel een intensievere invulling daarvan. ‘Ik wil dat snelheidstrainingen met frisse benen worden gedaan.’

Vorig jaar behaalde de sprinter ­Håvard Lorentzen voor het eerst sinds 1998 olympisch goud voor Noorwegen. Pedersen won met de Noorse ploeg de ploegenachtervolging. ‘De Nieuwe ­IJstijd’ stond in een magazine bij een grote foto van de schaatsers.

Het geloof in succes is terug en daarmee ook het klassieke duel tussen Nederland en Noorwegen. ‘Het is altijd mooi om tegen Nederlanders te rijden’, zegt Pedersen. ‘Zo gaat dat al vanaf de jeugd.’

Johann Olav Koss is de laatste Noor die zegevierde op een WK allround, 25 jaar geleden in Göteborg. Wat Pedersen betreft wordt hij komend weekend diens opvolger, al wil hij nog niet te veel op de zaken vooruit lopen: ‘Ik moet gewoon de juiste dingen blijven doen. Goed eten, goed rusten en goed trainen. Dan zien we in de wedstrijd wel wie de sterkste is.’