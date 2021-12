Noorse handbalsters pakken na zes jaar weer de wereldtitel

Doelpoging van de Noorse Stine Bredal Oftedal. Beeld AFP

De winst van Noorwegen is een schrale troost voor de Nederlandse handbalsters, die door het verlies (34-37) tegen de Scandinaviërs het toernooi moesten verlaten. De titelverdedigers haalden daardoor niet eens de kwartfinale, maar weten nu dat ze het moesten afleggen tegen hun opvolgers als wereldkampioen. Op de Olympische Spelen werd Nederland ook uitgeschakeld door de latere kampioen: Frankrijk.

In de eerste helft zag het daar bepaald niet naar uit. Frankrijk had de wedstrijd volledig onder controle en liep gestaag uit naar 16-10. Hoe groter de achterstand, hoe slordiger de Noren werden. Pas in de chaotische slotfase van de eerste helft, met veel tijdstraffen aan beide kanten, kropen ze weer wat naar Frankrijk toe: 16-13.

Zo leek het lang alsof de Noren weer niet op het hoogste schavot van het podium zouden komen. Noorwegen is al decennialang een van de absolute toplanden in het vrouwenhandbal. Het land zit bijna altijd bij de laatste vier op grote toernooien, maar goud op het mondiale niveau is al even geleden. In 2012 werd voor het laatst de Olympische Spelen gewonnen, het wereldkampioenschap dateert alweer van zes jaar geleden.

Routinier en talent

Vorig jaar won Noorwegen wel het Europese kampioenschap, in de finale werd ook toen Frankrijk verslagen. Dat er toen wel werd gewonnen, was volgens de Noorse bondscoach Thorir Hergeirsson voor een groot deel te danken aan de terugkeer van sterspeler Nora Mork (30), die lang afwezig was geweest door blessures aan haar knie.

Gisteren was de routinier met vijf goals en talloze assists ook weer belangrijk. Maar ze kreeg hulp van het jonge talent Henny Reistad, die in Denemarken bij Esbjerg samenspeelt met Estavana Polman. Met drie doelpunten vlak na de rust had de 22-jarige een belangrijk aandeel in het rechttrekken van de stand. En al na 6 minuten in de tweede helft pakten de Noren door een doelpunt van Reistad ook de eerste voorsprong, die ze niet meer uit handen zouden geven.

De Fransen, normaal gesproken defensief ijzersterk, wisten zich totaal geen raad met het enorm hoge tempo van Noorwegen. De Franse coach Olivier Krumbholz moest in twee minuten twee keer zijn toevlucht zoeken tot een time-out, maar tevergeefs. De aanvallende slordigheid van de Fransen brak ze in deze wedstrijd op. Al was dat ook te danken aan de uitstekend keepende Silje Solberg, die werd uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd.