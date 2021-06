Noord-Macedonische voetbalheld Pandev hoopt tegen inspiratiebron Nederland te kunnen schitteren

Goran Pandev viert zijn goal tegen Oostenrijk op het EK. Beeld EPA

Goran Pandev is de grote ster van Noord-Macedonië, en niet alleen op het voetbalveld. ‘Hij is de leider van de natie,’ zegt jeugdvriend Jugoslav Trenchovski. Oud-international en voormalig NEC-speler Georgi Hristov beaamt: ‘Hij is het idool van iedereen. Er is hier in Noord-Macedonië echt een Pandev-mania.’

Vanavond zal de 38-jarige aanvaller tegen Nederland vermoedelijk zijn laatste interland spelen. Noord-Macedonië is nog puntloos op het EK, maar dat maakt eigenlijk niets uit. Voor het eerst in de geschiedenis van de dertig jaar oude Balkan-republiek zijn de Rode Leeuwen erbij op een eindtoernooi. Hristov: ‘Dan tel je mee in de wereld.’

Dankzij Pandev vooral. Hij schoot zijn land hoogstpersoonlijk langs Georgië in de play-offs. Eerder scoorde de technisch begaafde aanvaller in de memorabele, met 2-1 gewonnen kwalificatiewedstrijd op bezoek bij Duitsland. Ook in het openingsduel dit EK met Oostenrijk verscheen zijn naam op het scorebord, waarmee hij de op een na oudste doelpuntenmaker op een EK ooit werd.

Trenchovski: ‘Hij is een patriot en een echte liefhebber. Dat heeft hem gedreven om dit nog neer te zetten. Let wel: hij speelt al twintig jaar in Italië, de hardste omgeving voor aanvallers.’

Oudgediende in Italië

Trenchovski zag Pandev opkomen bij hun club Belasica in geboortestad Strumica. Internazionale hengelde hem op zijn achttiende binnen, maar hij maakte vooral furore bij Lazio. De huidige supersub van Genoa, dat hem graag nog een jaar langer aan zich bindt, diende inmiddels een trits Italiaanse clubs en overal was hij geliefd, mede door zijn sociale karakter.

Met Internazionale won hij in 2010 de treble: Champions League, beker en landstitel, later ook nog de wereldbeker. Pandev was lang niet altijd basisspeler, maar klaagde nimmer en leverde altijd als er een beroep op hem werd gedaan. Coach José Mourinho noemde hem ‘mijn geheime wapen’.

Trenchovski: ‘Belasica was een arme club met weinig faciliteiten. Goran had de techniek, de slimheid, maar het tactische en fysieke gedeelte heeft hij in Italië geleerd.’

Voetbalacademie

Om Noord-Macedonische talenten meer bagage mee te geven, richtten Trenchovski en Pandev in 2010 in Strumica de Akademija Pandev op, waar inmiddels, verspreid over meerdere filialen, duizend voetbaltalenten onderricht krijgen.

Pandev neemt jaarlijks de helft van de begroting voor zijn rekening en financierde ook een nieuw sportcomplex met 45 slaapkamers en twee velden. Trenchovski: ‘Goran zegt: ik ben rijk geworden door voetbal, nu wil ik mijn rijkdom in voetbal stoppen, in mijn stad, de kinderen, mijn land.’

Er kwam ook een seniorenteam, dat al vlot op het hoogste niveau speelde en de nationale beker won. Zo kon het gebeuren dat niet alleen de voetballer Goran Pandev Europees voetbal speelde, maar ook de club Pandev. Een unicum.

‘Onze basis is de Spaanse, de Italiaanse en de Nederlandse school. Cruijff, totaalvoetbal, focus op techniek en combinatievoetbal, dat wil Goran de talenten laten aanleren,’ vertelt Trenchovski. ‘Daarom is het bijzonder dat hij tegen Nederland speelt.’

Blessure

Pandev kampt met een enkelblessure, maar zal er alles aan doen minuten te maken. De dag voor de wedstrijd belde hij nog met Trenchovski om kaarten te regelen voor landgenoot en volleybalcoach Goran Aleksov, die in Nederland woont. Trenchovski: ‘Hij wil mensen inspireren. En Noord-Macedonië op de kaart zetten. Wij trekken niet zoveel toeristen als Kroatië, hebben weinig stranden, maar je merkt dat bedrijven steeds geïnteresseerder zijn om in ons voetbal te investeren. Handbal was hier de eerste sport, nu is dat voetbal.’

Volgens oud-international Hristov, die nog met Pandev samenspeelde, hebben al drie generaties Noord-Macedoniërs meer zelfbewustzijn gekregen door Pandev. ‘Door hem geloven talenten dat het mogelijk is om ver te raken, ook al kom je uit een klein land. Hier zijn we tevreden met kleine dingen, maar we voelen ons nu superrijk en durven groter te dromen.’

Het lijf kraakt van de gekromde, gedrongen aanvaller die al meer dan honderd Serie A-doelpunten maakte, hij wilde eigenlijk al stoppen. Doordat het EK uitgesteld werd, beet hij door. Hristov: ‘Ik zou hierna stoppen als ik hem was. Maar hij heeft ons al zo vaak verbaasd.’

Pandev was al eerder gestopt bij de nationale ploeg na een conflict met de vorige president van de voetbalbond. Hristov: ‘Die wilde alles bepalen, zelfs de opstelling.’

Er kwam een nieuw bestuur die de faciliteiten voor de spelers verbeterde, de huidige bondscoach Angelovski praatte op Pandev in om terug te keren voor zijn droom: spelen op een eindtoernooi. Pandev huilde in Tbilisi na de zege op Georgië waardoor die droom werkelijkheid werd.

Het is alleen nog wachten op speelminuten op dit EK voor selectielid Marjan Radeski om de cirkel helemaal rond te maken. Hij speelt voor Pandev Akademija.