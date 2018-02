Noord-Koreaanse cheerleaders blijven juichen terwijl gezamenlijk Koreaans ijshockeyteam wordt verpletterd

Kritisch

Ik denk dat het originele Zuid-Koreaanse team beter gepresteerd zou hebben Min Ji-lim De Noord-Koreaanse cheerleader met daarachter Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, IOC-voorzitter Thomas Bach en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. © AFP

De volharding van de cheerleaders zorgde voor meer gekke momenten, zeker tijdens de liveacts in de pauzes. Terwijl op een podium Zuid-Koreaanse danseressen in minirokjes en laarzen tot kniehoogte op zware bassen een act afwerkten, probeerden de Noord-Koreaanse meisjes erdoorheen te zingen met het lied 'Verenig het moederland'. Het illustreerde nog eens de culturele kloof tussen de Zuid-Koreaanse jongeren en de in de totalitaire dictatuur opgegroeide cheerleaders. Interactie tussen de twee groepen was overigens niet mogelijk; de Noord-Koreanen werden afgeschermd door begeleiders in trainingspakken en in zwarte jassen gehulde begeleiders.



Hoewel veel Zuid-Koreaanse supporters sympathie hadden voor de zingende Noord-Koreanen, werd er hier en daar gemord over de kwaliteit van het gemeenschappelijke team. 'Twee weken samen trainen is gewoon te kort', aldus Min Ji-lim (30). 'Ik denk dat het originele Zuid-Koreaanse team beter gepresteerd zou hebben.'



Ook twintiger Park Jae is kritisch. 'In het algemeen is het goed dat er toenadering is, maar in dit specifieke geval niet', aldus Park. 'Maar we moeten eerlijk zijn: anders had Zwitserland ook gewonnen. Ze zijn gewoon te sterk.'