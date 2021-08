Noor Odd Christian Eiking heeft wonderwel week de leiderstrui Vuelta om zijn schouders

Odd Christian Eiking passeert dinsdag in de 16de etappe de finish in Santa Cruz de Bezana. Beeld Getty

Hij reed er al zes etappes in rond, maar woensdag na rit zeven zal hij hem aan Primoz Roglic moeten geven boven op de Lagos de Covadonga, daarvan is de eigenaar zo goed als zeker. Het gaat over het object dat het onverwachte en grootste succes uit de wielercarrière van Odd Christian Eiking representeert: de rode leiderstrui van de Ronde van Spanje.

De Noorse renner van de bescheiden Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert zat in de tiende etappe van de Vuelta mee in een grote kopgroep van 31 man. Bijna alle ploegen waren in die groep vertegenwoordigd, waardoor er weinig animo was om ze bij te halen, met een voorsprong van bijna twaalf minuten tot gevolg. Doordat Eiking de best geklasseerde renner van de groep was, met een achterstand van ruim negen minuten op toenmalig klassementsleider Roglic, mocht de 26-jarige man uit Stord zowaar de rode leiderstrui aantrekken. ‘Er was een mirakel voor nodig.’

Zijn collega’s kennen Eiking, die ze inderdaad een beetje ‘odd’ vinden, vooral vanwege een voorval in de Vuelta van 2017. Na de voorlaatste etappe verdween hij in de Madrileense nacht om te vieren dat hij zijn tweede Ronde van Spanje tot een goed einde had gebracht. In de avondlijke slotetappe zou de volgende dag toch niets meer op het spel staan. Daarover dacht zijn ploegleiding van, destijds, FDJ anders toen Eiking stomdronken het hotel in kwam stommelen. ‘Een professioneel atleet dient zich te allen tijde voorbeeldig te gedragen’, was de tweet waarmee FDJ de Noor in het zicht van de haven uit de Vuelta zette.

Eiking ging daarna een niveau lager fietsen bij het Belgische Wanty. Twee kleine overwinningen boekte hij voor de ploeg, die dit jaar voor het eerst op het hoogste WorldTour-niveau uitkomt, zodat ze konden meedoen aan de Tour. De ploeg, die dit jaar nog maar vier keer won, beschouwt zichzelf als ‘een van de kleine broertjes in de WorldTour’.

Peloton en volgers waren ervan overtuigd dat de Noor in de bergen snel zou capituleren. Maar Eiking, die na weer een bloedhete etappe bij de voor de klassementsleider verplichte dopingcontrole een uur en vier liter water nodig had om een plasje te doen, hield het rood. In de zware bergetappe van zondag legde zijn ploeg op de zware beklimmingen het peloton zelfs een stevig tempo op, waardoor Eiking in die rit zelfs zesde werd. ‘Ik heb mijn ploeggenoten nooit in zo’n situatie aan het werk gezien.’

‘Zijn hele ploeg was supergoed’, complimenteerde Jumbo-Visma-kopman Roglic Intermarché-Wanty-Gobert. ‘Dat ze de rode trui houden is meer dan verdiend.’ Movistar-renner Miguel Ángel López, vijfde in het algemeen klassement, zag een ‘zeer solide ploeg’. ‘Ze wisten hoe ze het moesten aanpakken. Zo hebben we die ploeg nog nooit gezien.’

De ploegleider van Intermarché in Spanje, Valerio Piva, kijkt ook verbaasd zijn ogen uit. ‘De ploeg stijgt boven zichzelf uit, maar we kunnen de trui ook zomaar door pech verliezen.’ Daarmee refereert Piva aan het eerste succes in deze Vuelta. De Est Rein Taaramäe won de derde etappe en daarmee, al even onverwacht als later Eiking, de leiderstrui. Twee dagen later was de droom van Taaramäe voorbij, nadat hij door een val op achterstand was binnengekomen.

Eiking zal na woensdag, na zijn door hemzelf aangekondigde onttroning weer doen waarvoor hij naar de Vuelta is gekomen: zorgen dat de Zuid-Afrikaanse kopman van de ploeg, Louis Meintjes, in de top-10 eindigt. Het zou wat ploegleider Piva betreft een bonus zijn. ‘We hebben twee keer de leiding gehad. We hebben een etappe gewonnen. Wat er ook nog gebeurt: het is een droomronde voor ons.’