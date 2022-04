Nooit meer nummer 18 bij Lycurgus; volleyballer Dennis Borst zwaait af met bekerwinst

Dennis Borst vormt het midden in het driemansblok van Lycurgus. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Dennis Borst is doorweekt. De middenaanvaller van de Groningse volleybalclub Lycurgus is nat gegooid door zijn teamgenoten. Na een indrukwekkend gevecht in de Van der Knaaphal in Ede, waarin Borst met zijn ploeg negen matchpoints heeft overleefd, heeft Lycurgus maandag voor de vierde keer de nationale beker gewonnen door Orion te verslaan. De Groningers zijn met 3-2 (18-25, 25-23, 22-25, 35-33, 15-12) te sterk geweest voor de mannen uit Doetinchem.

Het is de laatste keer dat Borst in het veld staat. De aanvoerder zet een punt achter zijn carrière, omdat de sport hem te veel tijd kost. Op de tribune hangt een spandoek ‘bedankt Dennis’. ‘Ik wil meer tijd hebben voor mijn familie en vrienden. Als je deze sport doet, staat volleybal altijd op nummer één. Ik kan nooit naar verjaardagen’, vertelt hij na zijn laatste wedstrijd. ‘Daar is het nu een keer tijd voor.’

Nooit meer nummer 18

Nooit meer zal er bij de club gespeeld worden met rugnummer achttien. De 30-jarige volleyballer heeft in al zijn contracten vast laten leggen dat hij alleen met dat rugnummer wil spelen. Het is een herinnering aan zijn in 2006 overleden vader. De familie herdenkt hem altijd op zijn geboortedag, achttien februari. Toen Borst zijn afscheid bij Lycurgus aankondigde, zei de club dat het nummer niet meer vergeven zou worden. ‘Dat werd janken natuurlijk’, zegt Borst, die acht jaar voor de club in actie kwam.

Borst hoopt wel betrokken te blijven in zijn sport. Hij maakt zich zorgen over de kwaliteit van de Nederlandse competitie. ‘Ik heb het niveau zien dalen in de afgelopen jaren. De top komt dichter bij elkaar, maar de rest wordt er niet beter op. Ik hoop dat iemand van de bond dit leest, want ik wil heel graag mijn steentje bijdragen en een keertje komen praten.’

Ideeën voor de toekomst zijn er genoeg. De coaches van de drie topclubs Dynamo, Orion en Lycurgus fantaseren over een overstap naar de sterkere Belgische of Duitse competitie. Ook zijn er meer teams bijgekomen in de eredivisie en probeert de bond talenten langer in Nederland te houden via de opleidingsteams die op Papendal trainen.

Maar wat werkt? Het verbreden van de eredivisie, een idee van de bond om topvolleybal in Nederland op meer plekken aan te bieden, is niet de oplossing, denkt Borst. ‘Het moet niet zo zijn dat teams zich zomaar kunnen inschrijven als ze een zak geld neerleggen. Er is helemaal niet genoeg kwaliteit. We hebben juist meer wedstrijden zoals deze nodig, waarin je echt getest wordt.’

Geweldig gevecht

Na een oppermachtige eerste set van Orion maken de twee ploegen er een geweldig gevecht van in Ede. Lycurgus wil nog één keer knallen in de laatste wedstrijd van het seizoen. De club wordt zaterdag verrast door Sliedrecht in de laatste wedstrijd in de kampioenspoule. Daardoor is de ploeg van coach Arjan Taaij uitgeschakeld voor de landstitel en valt er alleen nog eer te behalen in de bekerfinale.

Orion, dat tot afgelopen week ongeslagen was in eigen land, mist maandag buitenaanvaller Adam White. De Australiër, die vloeiend Nederlands spreekt, brak vorige week zijn vinger en is ook uitgeschakeld voor de strijd om het landskampioenschap. De ploeg had in de afgelopen maanden ook al te maken met drie verstuikte enkels, een gebroken voet en knieoperatie.

Voor Dirk Sparidans is het zijn eerste grote finale als hoofdcoach bij Orion. Onder de 33-jarige voormalig international maken de volleyballers dit seizoen grote stappen. De mannen uit Doetinchem waren tot de nederlaag van zaterdag tegen Dynamo ongeslagen in eigen land.

Ook Sparidans wil het niveau in Nederland verbeteren. Orion overleefde twee rondes in de CEV Cup, het niveau onder de Champions League in het Europese volleybal. Daarna kreeg de ploeg les van de mannen van het grote Zenit Kazan uit Rusland, een team waarbij de hoofdaanvaller meer verdient dan de begroting van Orion.

Sparidans wil de komende jaren meer weerstand bieden in Europa. Hij belt veel met collega’s in het buitenland, waarmee hij spreekt over waar het spel in zijn ogen naartoe gaat in de toekomst. ‘Ik wil dat de jongens sneller leren denken en bewegen en dat afwisselen met langzaam bewegen en denken. Volleybal wordt steeds technischer, met veel wisselingen van tempo. Ik zie de jeugd te veel hetzelfde doen.’

Om dat te bereiken, moeten er meer krakers komen zoals de bekerfinale, vindt hij. Sparidans is kritisch over de samenwerking van Dynamo-coach Redbad Strikwerda en Lycurgus-coach Arjan Taaij op Papendal, waar de aartsrivalen naast hun clubwerk sinds kort samen jonge talenten bij de bond onder handen nemen. ‘Je ziet Ajax en PSV toch ook niet samenwerken binnen Jong Oranje? Je moet juist een sterkere competitie krijgen. Dan helpt het niet als concurrenten samen gaan werken.’